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2020 fındık fiyatları belli oldu mu? Fındık fiyatları açıklandı! İşte 2020 fındık taban fiyatları

28 Temmuz 2020 Salı - 12:32 | Son Güncelleme : 28 07 2020 - 12:45

Türkiye'nin önemli ihraç ürünlerinden fındık alım fiyatları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Üretici de Fındık fiyatı açıklandı mı? 2020 fındık fiyatları belli oldu mu? sorularını araştırıyor. İşte Cumhurbaşkanı fındık fiyatları açıklaması ve 2020 fındık taban fiyatları...


Fındık sektör temsilcileri 2020/2021 sezonu fındık fiyatlarının hasat  öncesi üretici ve ihracatçının beklentileri düzeyindeki rakamlardan açıklanması ile ilgili taleplerini Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bakanlara iletmişti. Fındık üreticisine müjdeli haberi Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ın fındık alım fiyatı açıklamasının ardından fındık sektör temsilcileri açıklanan fiyattan memnun. Üretici de fındık fiyatlarının açıklanmasının ardından 'Fındık fiyatı açıklandı mı? 2020 fındık fiyatları belli oldu mu?' sorularını araştırıyor. İşte 2020 fındık taban fiyatları...
 
CUMHURBAŞKANI FINDIK FİYATLARI AÇIKLAMASI
 
Kurban Bayramı öncesinde fındık üreticisine müjdeli haber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısının ardından ekonomi ile ilgili alınan kararları açıkladı. 
 
Türkiye'nin önemli üretim kalemlerinden olan fındık alım fiyatlarının belirlediklerinin belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu açıklamaları yaptı: 
 
"Hububat ve bakliyat ile çay alım fiyatlarını açıklamıştık, bugün de ülkemizin önemli üretim kalemlerinden olan fındık alım fiyatlarını belirledik, şimdi de onu açıklıyorum. Geçtiğimiz yıl Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 16,5-17 TL kilogram fiyatı üzerinden alıma çıkmıştı. Bu sayede düşme eğilimi gösteren fındık fiyatları sezon içinde 18-20 TL civarında seyretmiş, böylece üretici alın terinin karşılığını alabilmişti. Fındık ihraç fiyatının kilogramda 5,8 dolardan 6,72 dolara yükselmesi ile ülkemiz ilave 300 milyon dolar gelir elde etti. Toplam fındık ihracatımız da 2,2 milyar dolar olarak gerçekleşti."
 
FINDIK ALIM FİYATLARI AÇIKLANDI
 
Erdoğan, fındık fiyatları ile ilgili şöyle konuştu:
 
"Yüzde 50 sağlam iç esasına göre Giresun kalite kabuklu fındık için TMO'nun kilogram alış fiyatı 22,5 TL'dir. Levant kalite kabuklu fındık için ise bu fiyat kilogramda 22 TL'dir. Ayrıca yüksek randımanlı fındık tesliminde ortalama kilogram başına 1 TL, alan bazlı mazot bazlı desteği olarak da kilogram başına 2 TL destekleme ödemesi yapıyoruz. Böylece fındık üreticisinin kilogramdaki kazancını 25 ila 25,5 TL düzeyine yükseltmiş oluyoruz. "

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