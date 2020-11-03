2020 EKPSS sınav giriş belgeleri yayımlandı! EKPSS 2020 sınav yerleri sorgulama linki…

EKPSS sınav giriş belgeleri yayımlandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün twitter üzerinden yaptığı açıklamayla 2020 EKPSS sınav giriş belgesinin yayımlandığını duyurdu. Aygün, Twitter üzerinden paylaştığı mesajında '' Değerli adaylarımız, 2020-Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı sınava giriş belgeleri yayımlanmıştır. Adaylarımız https://ais.osym.gov.tr adresinden ve ÖSYM AİS Mobil uygulamamızdan sınava giriş belgelerine ulaşabilir. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim. #2020EKPSS '' ifadelerini kullandı.

ÖLÇME Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Halis Aygün, 2020 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sınav giriş belgelerinin erişime açıldığını duyurdu. ÖSYM Başkanı Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "2020 EKPSS sınava giriş belgeleri yayımlanmıştır. Adaylarımız 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden ve ÖSYM AİS Mobil uygulamamızdan sınava giriş belgelerine ulaşabilir. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim" dedi.

ÖSYMnin internet sitesinde yer alan duyuruda ise 15 Kasım'da uygulanacak 2020 EKPSSye katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemlerinin tamamlandığı, sınav giriş belgelerini internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceği belirtildi. Açıklamada, "15 Kasım 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-EKPSS için adaylar, saat 10.00dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır" uyarısında da bulunuldu.