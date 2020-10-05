2020 Ekim kira artış oranı ne kadar oldu? Ekim kira artış oranı hesaplama!

Ekim ayı kira artış oranı enflasyon oranındaki veriler baz alınarak değerlendiriliyor. Kira sözleşmesini her yıl ekim ayında yenileyenler için önemli olan ekim ayı kira artış oranı internette araştırılan konuların başında geliyor. Peki, 2020 Ekim kira artış oranı ne kadar oldu? İşte ekim kira artış oranı hesaplama...

Ekim ayı kira zammının ne kadar olacağı ev sahibi pek çok kişi ve kiracılar tarafından merak ediliyor. Kira sözleşmesini her yıl ekim ayında yenileyenler için önemli olan ekim ayı kira artış oranı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli oldu. Peki, Ekim kira artış oranı ne kadar oldu? İşte Ekim kira artış oranı hesaplama...

Kira sözleşmesini ekim ayında yenilenecek olan kiracılara ne kadar zam yapılacağı TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları ile birlikte belli oluyor.

EYLÜL AYI ENFLASYON ORANLARI AÇIKLANDI

Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %11,75, aylık %0,97 arttı. TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %0,97, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,33, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,75 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,47 artış gerçekleşti.