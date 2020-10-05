2020 Ekim kira artış oranı ne kadar oldu? Ekim kira artış oranı hesaplama!

Ekim ayı kira zammının ne kadar olacağı ev sahibi pek çok kişi ve kiracılar tarafından merak ediliyor. Kira sözleşmesini her yıl ekim ayında yenileyenler için önemli olan ekim ayı kira artış oranı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından belli oldu. Peki, Ekim kira artış oranı ne kadar oldu? İşte Ekim kira artış oranı hesaplama...
Kira sözleşmesini ekim ayında yenilenecek olan kiracılara ne kadar zam yapılacağı TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamları ile birlikte belli oluyor.
EYLÜL AYI ENFLASYON ORANLARI AÇIKLANDI
Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %11,75, aylık %0,97 arttı.
TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre %0,97, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,33, bir önceki yılın aynı ayına göre %11,75 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,47 artış gerçekleşti.
EKİM AYI KİRA ZAMMI
Tüketici fiyatları Eylül'de aylık yüzde 0.97 artttı ve yıllık enflasyon geçen yılın aynı ayındaki yüzde 9.26 düzeyinden yüzde 11.75'e yükseldi.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, tüketici fiyatlarındaki dokuz aylık artış yüzde 8.33 düzeyinde gerçekleşirken, 12 aylık ortalama göre artış da yüzde 11.47'ye geriledi.
KİRA ARTIŞ ORANLARI NASIL HESAPLANIR?
Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz yılın Eylül ayında açıklandı. Yeni Ekonomi Paketi kapsamında kira zamları artık üretici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi (TÜFE) oranlarına göre belirleniyor.
Ancak açıklanan bu rakam ev sahibi tarafından uygulanabilecek en yüksek tavan zam oranı oluyor.
ENFLASYONA GÖRE KİRA ZAMMI HESAPLAMA
Konut Kirası: 1.000 TL
TÜİK TEFE TÜFE Ekim 2020 Kira Artış Oranı: % 11,47
Ekim Ayı Kira Zammı Tutarı: 114,70 TL
Ekim Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.114,70 TL
Açıklanan rakamlara göre kirası bin lira olan bir kiracının Ekim ayında ödeyeceği kira zammı 112,70 lira olarak hesaplanmakta olup zamlı kira tutarı ise 1.114,70 TL lira olarak gerçekleşmektedir.
GEÇEN AY KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?
2020 yılı Ağustos ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla Eylül'de kiralara yapılacak artış oranı belli oldu. Ağustos ayı TÜFE'nin 12 aylık ortalamalara göre; bu ay kira artış oranı yüzde 11,27 oldu. Örneğin; 1000 TL olan mevcut kira bedeli, zam oranı yüzde 11,27 ile beraber 1 bin 112,7 TL'ye yükseldi.