2020 DGS taban puanları ve kontenjanları ne zaman belli olacak? ÖSYM DGS tercihleri ne zaman başlayacak, tarih açıklandı mı?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün’ün Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçlarının açıklandığını duyurmasının ardından, gözler DGS tercihlerinin yapılacağı takvime çevrildi. Önlisans eğitimlerini lisans düzeyine taşımak için girilen Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının duyulmasıyla 2020 DGS tercihleri ile taban puanları ve kontenjanları araştırılmaya başlandı. DGS tercihleri AİS ekranı üzerinden yapılacak. Peki, DGS tercihleri ne zaman yapılacak? DGS taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı?

DGS tercihleri ne zaman yapılacak, Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının erişime açılmasıyla en çok sorulan soruların başını çekti. Okul ve DGS puanları hesaplanarak tercih yapacak adaylar, okullar tarafından açıklanacak taban puanları ve kontenjanları listesinin ne zaman açıklanacağını merak ediliyor. DGS taban puanları ve kontenjanları açıklandı mı, DGS tercihleri ne zaman yapılacak?

DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

DGS tercihleri ile ilgili ÖSYM'den bir açıklama gelmedi. Geçen yıl tercihler sonuçların açıklanmasından 4 hafta sonra başladı. Üniversite kayıtlarının başlaması nedeniyle tercihlerin 2 hafta içerisinde başlaması öngörülüyor.

2020 DGS TABAN PUANLARI VE KONTENJANLARI BELLİ OLDU MU?

DGS tercihleri için ÖSYM tarafından yapılacak olan kontenjan ve taban puan açıklaması bekleniyor. Taban puanları ve kontenjanlar da henüz belli olmadı.

2019 DGS TABAN PUANLARI

DGS SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Dikey Geçiş Sınavı (2020 DGS) sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından yapılan DGS 2020 sınavının sonuçları heyecanla bekleniyordu. ÖSYM Başkanı Halis Aygün yaptığı açıklamada 9 Eylül'de açıklanması beklenen sonuçların adayların erişimine açıldığını aktardı.

Meslek yüksekokulları ile Açıköğretim önlisans mezunlarının girdiği Dikey Geçiş Sınavı'nın sonuçları https://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandı.

Adaylar tercihler için yayınlanacak olan kılavuzu bekleyişe geçti. Henüz tarih açıklaması gelmese de 2 hafta içerisinde tercihlerin alınması bekleniyor...

SORU VE CEVAPLAR ERİŞİME AÇILDI!

09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) adaylarının cevap kâğıtlarının görüntüleri ve cevap kâğıtlarına yapmış oldukları işaretlemelerin optik okuyucular tarafından okunması sonucu elde edilen aday cevapları ve soruların doğru cevapları, sınava giren adayların sorulara verdikleri yanıtlarını ve değerlendirme sonuçlarını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 07 Eylül 2020 tarihinde saat 13.15'ten itibaren 10 gün süreyle erişime açılmıştır.

Adaylar, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresine T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra ilgili sınavı ve "Cevap Kâğıdı Görüntüleme" ekranını seçerek sınavda kullandıkları cevap kâğıdı görüntüsünü, cevap kâğıdına yaptıkları işaretlemeleri, bu işaretlemelerin optik okuyucularla okunması sonucu elde edilen aday cevaplarını ve soruların doğru cevaplarını görebileceklerdir. Ayrıca adaylar, aday cevaplarının ve cevap anahtarının yayınlandığı form üzerindeki soru numaralarını tıkladıklarında, her soru için açılan yeni pencerede soru kökünü, cevap seçeneklerini ve sorunun doğru cevabı ile ilgili soruya kendilerinin vermiş olduğu cevabı görebileceklerdir. Sorular, adayın sınavda kullandığı kitapçığın soru ve seçenek diziliminde görüntülenmektedir. İlgili sayfada, adayların testlerdeki toplam doğru, yanlış ve boş cevap sayıları ile birlikte ham puanları da gösterilmektedir.