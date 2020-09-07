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2020 DGS sonuçları açıklandı! İşte ÖSYM DGS sonuç öğrenme ekranı

07 Eylül 2020 Pazartesi - 13:23 | Son Güncelleme : 07 09 2020 - 13:23

2020 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün 2 yıllık üniversite eğitimlerini, 4 yıla tamamlamak isteyenlerin katıldığı DGS sınavının açıklandığını duyurdu.


9 Ağustos'ta düzenlenen DGS sınavının sonuçları açıklandı.  Yerleştirmeler ise adayların DGS puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayar ortamında yapılacak.
 
2020 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) sonuçları açıklandı. ÖSYM Başkanı Halis Aygün DGS sonuçları ile ilgili şunları söyledi: 
 
 
"Değerli adaylarımız, 9 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 2020-DGS sonuçları açıklanmıştır. Adaylarımız sonuçlarını https://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan ve ÖSYM AİS mobil uygulamamızdan öğrenebilirler."
 
 
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebilecek. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecek.

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Dikey Geçiş Sınavı ÖSYM DGS 2020
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