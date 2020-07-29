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2020 DGS giriş belgeleri erişime açıldı! Dikey Geçiş Sınavı DGS sonuçları 2020!

29 Temmuz 2020 Çarşamba - 14:07 | Son Güncelleme : 29 07 2020 - 14:07

09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak olan Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2020-DGS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlandı. 2020-DGS sınava giriş belgeleri erişime açıldı.


2020-DGS sınava giriş belgeleri erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 29 Temmuz 2020 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek.

09 Ağustos 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-DGS için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

Temel Kurallar

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