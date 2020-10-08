2020 DGS ek tercih ne zaman? Ek yerleştirme yapılacak mı?

Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarının açıklanmasının ardından DGS ek tercihler için ÖSYM'den gelecek haber merakla bekleniyor. 25 Eylül ile 2 Ekim 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen tercihler dün ÖSYM tarafından açıklandı. Bir üniversiteye yerleşemeyenler adaylar ise ek tercih tarihi ile ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Peki, DGS ek tercihler ne zaman 2020? 2020 DGS ek tercihler - ek yerleştirme başvuru tarihi ve kılavuzu hakkında merak edilenler…

DGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasıyla DGS ek terciler için sabırsız bekleyiş başladı. ÖSYM'den gelecek habere kilitlenen 2 yıllık ön lisans programlarını 4 yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen adaylar, DGS ek tercihleri ne zaman 2020? sorusuna yanıt arıyor. 2020 DGS ek tercihler - ek yerleştirme başvuru tarihi ne zaman, kılavuz yayımlandı mı?

2020 DGS EK TERCİHLER NE ZAMAN? (BOŞ KONTENJAN VE KILAVUZ )

DGS sonuçlarına göre yapılan yerleştirme sonunda adayların tercih etmemesi veya yerleştirilmesi yapılan adayların kayıt için başvurmaması nedeniyle boş kalan kontenjanlar için gerek duyulduğu takdirde Yükseköğretim Kurulu kararı ile ÖSYM tarafından merkezî olarak ek yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, 2020-DGS Ek Yerleştirme Boş Kontenjanları ile tercih işlemlerini hangi tarihler arasında yapacaklarını ÖSYM'nin internet sitesinden öğreneceklerdir.

DGS ek tercih kontenjanları, önümüzdeki hafta ÖSYM tarafından erişime açılacak. Geçtiğimiz yıl yaklaşık bir ay içerisinde açıklanan kontenjanların, bu yıl daha erken dönemde erişime açılması bekleniyor.

2020 DGS yerleştirme sonuçlarına yönelik taban ve tavan puanları açıklandı

2020 DGS TABAN PUANLARI!

DGS EK TERCİHTEN KİMLER YARARLANACAK, DGS EK TERCİH ŞARTLARI?

2020-DGS merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilmiş olan adaylar, ek yerleştirmede tercih yapma hakkına sahip değildir. Ek yerleştirmede tercih yapabilmek için, 2020-DGS'ye girmiş ve 2020-DGS merkezî yerleştirme ile hiçbir programa yerleştirilmemiş olmak gerekir.

Tercihler aday tarafından, bireysel olarak internet aracılığıyla, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri kullanılarak elektronik ortamda yapılacaktır. Posta ile Merkezimize gönderilen veya elden verilen tercihler işleme alınmayacaktır.

Ek Yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin internet sayfasında yayımlanacaktır. Sonuçlar açıklandıktan sonra adayların sonuç belgelerinde belirtilecek tarihlerde yerleştirildikleri programa kayıtlarını yaptırmaları zorunludur. Adaylara ayrıca yerleştirme sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Sınavdan sonra yapılan ilk yerleştirmede adaylardan yerleştirme ücreti alınmaz ancak, bu sınav sonucuna bağlı daha sonra yapılacak tüm yerleştirme işlemlerinde (ek yerleştirmeler dâhil) adaydan yerleştirme ücreti (20,00 TL) alınır. Ek yerleştirme ücretini yatırmayan adayların ek yerleştirme için yapm