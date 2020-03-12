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2020'de bu ödemeler attı! Devlet yardımları neler, nasıl alınır?
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor. Bu ödemelerden herkes yararlanabiliyor. Devlet tarafından bazı durumlarda vatandaşların mağdur olmaması için çeşitli ödemeler yapılıyor. Fakat birçok vatandaş bu destekleri bilmediği için desteklerden yararlanamıyor. Belli bir sürede talepte bulunulmaması durumunda ise haklar zaman aşımına uğruyor. İşte cenaze yardımından hasta bakımına birçok farklı durumda yapılan o ödemeler...
Rapor alınan sürelerde patron maaş ödemez, ödemeyi SGK yapar. Buna iş göremezlik ödeneği (istirahat) parası denir. Ödeme son 3 aylık brüt kazanca göre hesaplanıyor. En düşük günlük ödeme 1 Ocak itibarıyla ayakta tedavide 56.84 liradan 65.40 liraya, yatarak tedavilerde 42.63 liradan 49.05 liraya çıktı.