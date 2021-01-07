2020'de araç satışları 800 bine yaklaştı!

Türkiye'de otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarı, 2020 yılında bir önceki yıla göre %61,3 artarak 772.788 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları, 2020 yılında geçen yıla göre %57,6 oranında artarak 610.109 adet olurken, hafif ticari araç pazarı da %77,2 artarak 162.679 adede ulaştı. 3.5 ton ve üzeri araçları da katınca Pazar 800 bine yaklaşmış oldu.

Aralık’ta 104 bin araç satıldı



ODD verilerine göre 2020 yılı Aralık ayı otomobil ve hafif ticari araç pazarı 2019 yılı Aralık ayına göre %15,2 artarak 104.293 adet oldu. Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Aralık ayı ortalama satışlarına göre %17,9 azaldı. Otomobil pazarı, 10 yıllık Aralık ayı ortalama satışlara göre %13,6 azalış gösterdi. Hafif ticari araç pazarı, 10 yıllık Aralık ayı ortalama satışlara göre %30,0 azaldı.



Düşük vergiye hücum



Pazarın %87,6’ini vergi oranları düşük olan A, B ve C segmentlerindeki araçlar oluşturdu. C segmenti otomobiller 384.457 adetle %63,0 pay, B segmenti otomobiller 146.821 adetle %24,1 pay aldı. Gövde tiplerine göre değerlendirildiğinde ise en çok tercih edilen gövde tipi yine Sedan otomobiller (%44,0 pay, 268.509 adet) oldu. Sedan otomobilleri, %29,8 pay ve 181.554 adet satış ile SUV, %23,2 pay ve 141.271 adet satış ile H/B otomobiller takip etti.



Benzinli yüzde 52’ye çıktı



Benzinli otomobil satışları 319.489 adetle %52,4 pay, dizel otomobil satışları 240.819 adetle %39,5 pay, Otogazlı otomobil satışları 26.685 adetle %4,4 pay aldı. 844 adet elektrikli ve 22.272 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşti. Otomobil pazarı motor hacmine göre 1600cc altındaki otomobil satışları %57,5 artarak %94,3 pay, 1600-2000cc aralığındaki otomobil satışları %21,1 artarak %1,7 pay, 2000cc üstü otomobil satışları %5,7 artarak %0,2 pay aldı.



100 otodan 71’i otomatik



Otomatik şanzımanlı otomobiller; 436.208 adetle %71,5 pay alırken, manuel şanzımanlı otomobiller 173.901 adetle %28,5 pay aldı. Öte yandan Otomotiv Distribütörleri Derneği’nin (ODD) markaların satış ve iletişim başarılarını ödüllendirmek amacıyla organize ettiği ODD Gladyatör Satış ve İletişim Ödülleri de sahiplerini buldu. Organizasyon toplam 22 dalda rekabete sahne oldu “Satış” ve “İletişim” kategorilerinde toplam 22 dalda ödül verildi.



Satış rakamlarına göre 2020’nin başarılı markaları şöyle sıralandı:



En Hızlı Büyüyen Hafif Ticari Araç Markası: Mitsubishi



En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası: SSangyong



En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Modeli: FORD Tourneo Courier



En Çok Satılan Otomobil Modeli: FIAT Egea



En Çok Satılan Hafif Ticari Araç Markası: FORD



En Çok Satılan Otomobil Markası: RENAULT



En Çok Satılan Otomobil ve Hafif Ticari Araç Markası: FIAT



İLETİŞİM ÖDÜLLERİ



Yılın Dergi Uygulaması: AUDI Quattro 40.yıl Dergi İlanı



Yılın Sosyal Medya Uygulaması: FORD 19 Mayıs E-Spor Yarışı Uygulaması



Yılın Dijital Deneyim Uygulaması: TOYOTA Yandex Güvenli Sürüş Uygulaması



Yılın Gazete Uygulaması: RENAULT Yeni Clio Benzersiz Lansman Gazete Uygulaması



Yılın Radyo Uygulaması: HONDA Orijinal Yedek Parça - Nitro Radyo Spotu



Yılın Outdoor Uygulaması: LAND ROVER Defender Lansman Gününe Canlı Geri Sayım Outdoor Uygulaması



Yılın PR/Etkinlik Uygulaması: BORUSAN BOM Akademi Kar ve Buz Sürüşü Basın Etkinliği



Yılın TV Uygulaması: HYUNDAI MasterChef TV Sponsorluk Projesi Reklam Filmi



Yılın Entegre İletişim Uygulaması: RENAULT Yeni Clio Benzersiz Lansman Uygulaması



Yılın Sosyal Sorumluluk Projesi: TOYOTA Toyota'da Engel Yok! Projesi



Yılın Dünden Bugüne En İyi TV Uygulaması: PEUGEOT 206 Reklam Filmi



Yılın Dünden Bugüne En İyi Radyo Uygulaması: FORD Focus | Apollo - Otomatik Park Sistemi Radyo Spotu



Yılın Dünden Bugüne En İyi Gazete Uygulama: MERCEDES-BENZ Sprinter Gazete Uygulaması



Yılın Jüri Özel Ödülü: FIAT Hayat Durur Fiat Durmaz Projesi



Yılın Basın Lansmanı: PEUGEOT 3008, 5008 ve TOYOTA Hilux Lansmanla