2020 Bursluluk Sınavı tarihi belli oldu! Bursluluk sınavı ne zaman?

2020 Bursluluk Sınavı tarihi belli oldu. Bursluluk sınavına hazırlanan adaylar internette sıklıkla Bursluluk sınavı ne zaman? 2020 Bursluluk Sınavı tarihi belli oldu mu? sorularını araştırıyor. İşte MEB Bursluluk Sınavı (İOKBS) tarihi...
2020 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
6 Haziran Cumartesi günü yapılacağı ilan edilen 2020 Yılı İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın 5 Eylül 2020 Cumartesi günü gerçekleştirilmesi kararlaştırıldı.
İOKBS 2020 BURSLULUK SINAVI KONULARI
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'na esas olan derslerin konu, kazanım ve açıklamaları belirlendi.
5, 6 VE 7. SINIF KONULARI İÇİN TIKLAYINIZ
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HAZIRLIK SINIFI KONULARI İÇİN TIKLAYINIZ
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