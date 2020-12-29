2020 'Altın Yılı' oldu! Son 10 yılın en iyi...

2020 yılının son günlerinde altın bu yılı büyük bir kazançla kapatmaya yöneliyor. Altın fiyatları küresel gelişmelerle birlikte yılın son ayında da yukarı yönlü hareketlilik sergiliyor. Piyasala yeni haftaya ABD teşvik paketiyle ilegili gelişmelere paralel pozitif başladı. 2021'in son günlerinde güvenli liman altına talep arttı. Amerika kanadından gelecek olan CB Tüketici Güveni verisi altın fiyatlarında hareketliliğe neden olabilir. Piyasalarda 2021 yılı beklentileri de gündemde. ABD ile Çin arasındaki ticaret savaşları ve Joe Biden’ın 2021 yılında Başkanlık koltuğuna oturduktan sonra alacağı tavır izlenecek önemli gelişmeler arasında yer alıyor. Haftanın ikinci gününde de altın fiyatlarında hareketlenmeler gözleniyor. Peki, Altın fiyatları ne durumda? Altın düşer mi, yükselir mi? Çeyrek ve gram altın ne kadar oldu? İşte altın fiyatlarında son durum ve analistlerin altın yorumları...

2021 yılına kısa bir süre kala altın 2020 yılını son 10 yılın en iyi kazancıyla kapatmaya hazırlanıyor. Yılın son ayında da altın fiyatlarında hareketlilik gözlemleniyor. Altın fiyatlarında yukarı yönlü kademeli hareketlenmeler devam ediyor. ABD teşvik paketi ile piayasalarda gözlemlenen rahatlama 2021 yılı beklentileri ile birlikte daha da güçlendi. Joe Biden'ın başkanlık koltuğuna oturacak olması ve Çin ile devam eden ticaret görüşmeleri ile ilgili beklentiler piyasalarda pozitif algılanıyor. Haftaya düşüşle başlayan altın haftanın ilk gününe alıcılı başlamıştı. Bugün altın fiyatları yukarı yönlü hareketlilik sergiliyor. Yatırımcı anlık altın fiyatlarını ve anlaistleri yorumlarını araştırıyor. Peki, Altın fiyatları ne durumda? Altın neden düşüyor? Altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın kaç lira? İşte altın fiyatlarında son durum ve anlık altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Altın fiyatlarında son durum şöyle: Altın Alış Satış Gram Altın Fiyatı 448,68 448,78 Çeyrek Altın Fiyatı 721,05 737,56 Cumhuriyet Altını Fiyatı 2.987,00 3.032,00 Tam Altın Fiyatı 2.974,32 3.049,48 Yarım Altın Fiyatı 1.437,59 1.475,12 Ons Altın Fiyatı 1.881 1.881 Has Altın Fiyatı 448,68 448,78 22 Ayar Bilezik 411,00 411,41 Altın KG (Dolar) 60.088 60.102 Altın KG (Euro) 73.614 73.631 ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

CANLI ALTIN YORUMLARI

Altın fiyatları, sene başından ağustos ayına kadar koronavirüsün yarattığı belirsizlikle birlikte yüzde 36 seviyelerinde değer kazandıktan sonra düşüş eğilimine girmesine rağmen altın fiyatları, sene başından bu yana yüzde 24 civarında yükselerek bu seneyi son on yıldaki en büyük kazançla kapatmaya doğru ilerliyor. Küresel piyasaların büyük bir bölümünün kapalı olduğu günde piyasalarda yatay seyir sürüyor.

Analistler, Brexit'in doların zayıflamasına zemin hazırlarken altın fiyatlarının destek aldığını söyleyerek, ABD'deki mali teşvik paketi sorunu ortadan kalkar ve çözülürse altın yatırımcılarının kazançlı olabileceğini ifade ediyor.

DSÖ, 2021 yılında aşının yüzde 70 etkili olabileceğini açıklamıştı. Analistler, böyle bir senaryoda altın fiyatları için aşağı yönlü hareketler ciddi anlamda devam edebilir yorumunu yapıyor.