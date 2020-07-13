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2020 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM açıkladı! ALES sonuçları açıklanma tarihi değişti!

13 Temmuz 2020 Pazartesi - 13:54 | Son Güncelleme : 13 07 2020 - 13:54

ÖSYM Başkanı Halis Aygün, 2020 ALES sonuçları için son dakika açıklaması yaptı. Aygün twitter hesabından yaptığı açıklamada 2020 ALES sonuçlarının açıklanma tarihinin değiştiğini duyurdu. Peki, 2020 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM Başkanı Aygün'ün ALES sonuçları ile ilgili açıklaması...


Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuç açıklama tarihi ile ilgili değişikliğe gitti. ÖSYM Başkanı Halis Aygn Twitter hesabından yaptığı açıklamada ALES sonuçları açıklama tarihinin değiştiğini duyurdu. Peki, 2020 ALES sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM Başkanı Aygün'ün ALES sonuçları ile ilgili açıklaması...
 
ALES sonuçları ile ilgili ÖSYM'den açıklama yapıldı. ALES sonuç açıklama tarihi 16 Eylül'den 7 Eylül tarihine çekildi. Değişikliğin adayların lisansüstü başvurularını yapabilmelerine imkan tanımak için yapıldığı açıklandı.
 
ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün yaptığı açıklamada, "16 Ağustos tarihinde uygulayacağımız ALES’e girecek adaylarımızın lisansüstü başvurularını yapabilmelerine imkan tanımak için, daha önce takvimimizde 16 Eylül olarak açıkladığımız ALES sonuç açıklama tarihi 7 Eylül olarak güncellenmiştir. Adaylarımız için hayırlı olmasını dilerim." dedi. 
 
 

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