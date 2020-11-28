2020 ALES sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2020 ALES sınav giriş yerleri belli oldu!

ÖSYM 2020-ALES/2 sınava giriş belgelerinin adayların erişimine açıldığını duyurdu. ÖSYM'den yapılan açıklamada, 6 Aralık 2020 tarihinde ALES'e girecek adayların sınav yerlerini ÖSYM AİS mobil uygulamasından öğrenebileceği belirtildi. Peki, ALES 2 ne zaman? 2020 ALES sınav giriş belgesi nasıl alınır? ALES 2 sınava giriş yerleri öğrenme ve ÖSYM ais giriş ekranı...
2020 ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?
ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde:
"6 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/2) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden 26 Kasım 2020 tarihinde saat 14.00’ten itibaren T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir.
06 Aralık 2020 tarihinde uygulanacak olan 2020-ALES/2 için adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır."