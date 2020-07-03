2020 ALES ne zaman? ALES 1 başvuruları yeniden mi alınacak? ÖSYM açıkladı!

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) tarihi; yüksek lisans ve doktora eğitimleri ile üniversitelere akademik personel başvuruları yapmak isteyen adaylar tarafından merak ediliyor. Başvuruları mart ayında tamamlanan ALES başvuruları ile ilgili ÖSYM'den açıklama geldi. Peki, 2020 ALES ne zaman? ALES 1 başvuruları yeniden mi alınacak? İşte ÖSYM ais ALES başvuru ekranı...

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) tarihi adaylar tarafından merak ediliyor. ALES başvuruları mart ayında alınmıştı. Ancak ÖSYM yapığı açıklamada ALES başvurularının başvuru yapmayan adaylar için kısa süreliğine alınabileceğini duyurdu. Peki, 2020 ALES ne zaman? ALES 1 başvuruları yeniden mi alınacak? İşte ÖSYM ais ALES başvuru ekranı...

ALES BAŞVURUSUNU KAÇIRANLAR İÇİN FIRSAT!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) başvuruları yeniden alınacak. ÖSYM tarafından sınav için yeni başvuruların alınması ve sınav merkezi tercihlerinin güncellenmesi başlığı altında yayımlanan duyuruda işlemlerin 2-6 Temmuz tarihleri arasında alınacağı, sınav ücretlerinin en geç 7 Temmuz'a kadar yatırılması gerektiği kaydedildi.

ÖSYM'den yapılan açıklama şu şekilde:

"13-23 Mart 2020 tarihleri arasında başvuruları alınan 2020 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2020-ALES/1) için 2-6 Temmuz 2020 tarihleri arasında yeniden başvuru alınacaktır.

Adaylar başvurularını, başvurunun son günü mesai saati bitimine kadar ÖSYM Sınav Koordinatörlüklerinden veya başvurunun son günü saat 23.59’a kadar ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) yapabileceklerdir. Sınav ücreti, 2-7 Temmuz 2020 tarihleri arasında (banka şubesinden ödeme yapacak adaylar için 7 Temmuz 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar; ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak adaylar ile banka ATM’leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için 7 Temmuz 2020 tarihi saat 23.59'a kadar) yatırılacaktır.

Sınava 13-23 Mart 2020 tarihleri arasında başvuru yapan adaylardan sınav merkezi tercihini değiştirmek isteyen adaylar da 2-6 Temmuz 2020 tarihleri arasında ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminden (https://ais.osym.gov.tr) sınav merkezi tercihlerini güncelleyebileceklerdir."

ALES başvuruları 6 Temmuz'a kadar yapılabilecek. ALES'e katılmak isteyen adaylar sınav ücreti olarak 130 TL ödeyecek.

ALES BAŞVURULARI NE ZAMAN? ALES GEÇ BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?

16 Ağustos'ta yapılacak ALES'e başvurularda ÖSYM adaylara yeni başvuru imaknı tanıdı. Adaylar, 2020-ALES/1 başvurularını 6 Temmuz'a kadar yapabilecekler. 6 Temmuz'a kadar başvurularını tamamlayamayan adaylar için ÖSYM geç başvuru süreci imkanı da tanıyor. 2020-ALES/1 sınavı için geç başvuru süreci ise 14 Temmuz 2020'de başlayacak ve aynı gün tamamlanacak. ALES geç başvuru ücretleri normal sınav ücretlerinden farklı olarak uygulanıyor. ALES geç başvuru ücreti ise 195 TL olarak belirlendi. Adaylar geç başvuru imkanından yararlanmak isteyen adaylar ALES ücretlerini ÖSYM Kartlı Ödeme Sistemi (https://odeme.osym.gov.tr/) üzerinden 14 Temmuz'da gerçekleştirebilecek. Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabilecekler.