2020 alan değişikliği ne zaman yapılacak? MEB alan değişikliği başvurusu ne zaman başlayacak? (Alan değişikliği takvimi)

2020 Yılı Öğretmenlerin Alan Değişikliği Başvuru ve Atama Takvimi Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı. Alan değişikliği ne zaman yapılacak? Alan değişikliği takvimi…

MEB Personel Genel Müdürlüğü tarafından 2020 Yılı Öğretmenlerin Alan Değişikliği Başvuru ve Atama Takvimi açıklandı. 2020 alan değişikliği ne zaman yapılacak?

2020 ALAN DEĞİŞİKLİĞİ TAKVİMİ

Birinci Aşama (Ön Başvuru) kısmında adayların ön başvuruları sistem üzerinden alınacak. Yapılan ön başvurular incelenerek Eğitim Kurumu, İlçe ve İl Milli Eğitim Müdürlüklerince sistem üzerinden onaylanacak veya reddedilecek. Bunların hepsi 7-11 Aralık 2020 tarihleri arasında yapılacak.

İkinci Aşama (Tercih ve Atama, Ayrılma ve Başlama) kısmında tercih başvuruları 21-25 Aralık 2020 tarihleri arasında alınacak ve Eğitim Kurumu Müdürlüklerince Onaylanacak. Atamalar 29 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirilecek. Görevden ayrılma ve göreve başlama işlemleri 22 Ocak-5 Şubat 2021 tarihleri arasında yapılacak.



