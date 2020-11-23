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  • 2020 Adalet Bakanlığı sınavları soru ve cevapları erişime açıldı! 2020-Adli Yargı, 2020 Adli Yargı-Avukat, 2020 İdari Yargı soru kitapçığı ve cevap anahtarı

2020 Adalet Bakanlığı sınavları soru ve cevapları erişime açıldı! 2020-Adli Yargı, 2020 Adli Yargı-Avukat, 2020 İdari Yargı soru kitapçığı ve cevap anahtarı

23 Kasım 2020 Pazartesi - 18:00 | Son Güncelleme : 23 11 2020 - 18:00

ÖSYM 2020-Adli Yargı, 2020-İdari Yargı, 2020-Adli Yargı-Avukat sınavlarının temel soru kitapçıklarının ve cevap anahtarlarının yayımlandığını duyurdu. 2020-Adli Yargı, 2020 Adli Yargı-Avukat, 2020 İdari Yargı soru kitapçığı görüntüle ekranı...


21-22 Kasım 2020 tarihinde uygulanan 2020-Adalet Bakanlığı Sınavlarının (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarları erişime açıldı. Adaylar soru kitapçıklarını ve cevap anahtarını ÖSYM internet sitesi aracılığıyla görüntüleyebilir.

2020-ADALET BAKANLIĞI SINAVARI SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI

ÖSYM DUYURDU!

2020-Adalet Bakanlığı (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) Sınavlarının Temel Soru Kitapçıkları ve Cevap Anahtarları Yayımlandı

21-22 Kasım 2020 tarihinde uygulanan 2020-Adalet Bakanlığı Sınavlarının (Adli Yargı/İdari Yargı/Adli Yargı-Avukat) Temel Soru Kitapçıkları ile Cevap Anahtarlarının % 10’u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.

Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 23 Kasım 2020 tarihinde saat 16.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

ÖSYM BAŞKANLIĞI"

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