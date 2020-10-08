2020 – 2021 VGM burs başvurusu nasıl yapılır? The service is unavailable hatası nedir, VGM başvuru ekranı neden hata veriyor?

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Türkiye'de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine karşılıksız verilen VGM ortaöğretim bursu başvuruları 5 Ekim’de başladı. VGM ortaöğrenim burs başvurusu nasıl yapılır, sorusuna yanıt aranırken VGM yükseköğrenim burs başvurularının ne zaman başlayacak, sorusuna da yanıt aranıyor. Öte yandan burs başvurusu yapan adaylar, The service is unavailable hatası ile karşılaştı. Peki, The servise is unavailable ne demek? VGM yükseköğrenim burs başvuruları ne zaman başlıyor? VGM burs başvurusu nasıl yapılır 2020?

VGM ortaöğretim burs başvuruları 5 Ekim’de başladı, 15 Ekim’de sona erecek. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burs başvuruları sabırsızlıkla bekleniyordu. Ortaöğrenim başvurusu için öğrenciler başvuruların nasıl yapıldığını araştırırken, yükseköğrenim öğrencileri VGM yükseköğrenim burs başvurusunun ne zaman olacağını sorguluyor. Öte yandan VGM burs başvurusunu yapmaya çalışan adaylar, burs başvuru ekranında The servise is unavailable hatası ile karşılaştı. Peki, The servise is unavailable ne demek? 2020 – 2021 VGM burs başvurusu nasıl yapılır?

VGM YÜKSEKÖĞRENİM BURS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

VGM yükseköğrenim burs başvurusu 15 Ekim tarihinde başlayacak.

Ortaöğrenim VGM burs başvurusu başlama tarihi: 1 Ekim 2020 – 15 Ekim 2020

Yükseköğrenim VGM burs başvurusu başlama tarihi: 15 Ekim 2020 – 30 Ekim 2020

Yabancı uyruklu öğrenci VGM burs başvurusu tarihi: 15 Ekim 2020 – 30 Ekim 2020

VGM BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

VGM ortaöğretim burs başvurusunu aşağıdaki ekran üzerinden gerçekleştirebilirsiniz.

VGM ORTAÖĞRENİM BURS BAŞVURU EKRANI

THE SERVİSE İS UNAVAİLABLE HATASI NE DEMEK?

The servise is unavailable, sayfanın istenilen işlem için uygun olmadığını anlatan bir uyardır. Yoğunluk sebebiyle sistemin hata verdiği düşünülüyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

VGM BURSU NE KADAR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM), ortaöğrenim öğrencilerine aylık 75 TL, yükseköğrenim öğrencilerine 300 TL, Türkiye'deki eğitim kurumlarında okuyan yabancı uyruklu yükseköğrenim öğrencilerine ise 600 TL burs veriyor.