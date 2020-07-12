12 Temmuz 2020 Pazar
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 114.809 -0.85 EURO 7,7720 0.29
USD 6,8680 0.11 ALTIN 397,080 -0.22
CANLI BORSA
TÜMÜ

2020-2021 futbol sezonu ne zaman açılıyor? Yaz transfer sezonu ne zaman başlayacak? TFF açıkladı!

12 Temmuz 2020 Pazar - 11:55 | Son Güncelleme : 12 07 2020 - 11:55

Süper Lig'de heyecan devam ederken, Türkiye Futbol Federasyonu, 2020-2021 sezonu transfer dönemlerinin tarihlerini açıkladı. Peki, 2020-2021 futbol sezonu ne zaman açılıyor? Yaz transfer sezonu ne zaman başlayacak? İşte TFF açıklaması...


Süper Lig'de son haftalara girildi. Gözler yaz dönemi transfer dönemlerinde. Kulüpler yaz sezonunda kadrolarındaki boşlukları doldurmak için yerli ve yabancı futbolcularla anlaşma yapacak. Peki, 2020-2021 futbol sezonu ne zaman açılıyor? Yaz transfer sezonu ne zaman başlayacak? İşte TFF açıklaması...
 
2020-2021 SEZONU TRANSFER DÖNEMLERİ
 
Türkiye Futbol Federasyonu, 2020-2021 sezonu transfer dönemlerinin tarihlerini açıkladı. 1. Transfer ve Tescil Dönemi, 4 Ağustos 2020 tarihinde başlayıp 5 Ekim 2020 tarihinde sona erecek.
 
TFF'nin açıklaması şu şekilde;
 
"2020-2021 Futbol Sezonu 1. Transfer ve Tescil Dönemi, 4 Ağustos 2020 tarihinde başlayıp 5 Ekim 2020 tarihinde sona erecektir. İkinci transfer ve tescil dönemi daha sonra ilan edilecektir."
 
YABANCI FUTBOLCU KURALI
 
Süper Lig kulüpleri 2020-2021 sezonunda en fazla 14 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme yapabilecek, 14 futbolcu ile sözleşme yapılması halinde bu futbolculardan en az 1 tanesi 01.01.1996 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olabilecek ve bu futbolculardan sadece 8 tanesi müsabakaya devam eden kadroda aynı anda sahada yer alabilecektir. 2020-2021 sezonunda 21 kişilik müsabaka isim listesinde alt yapıdan yetişmiş 01.01.1998 ve daha sonra doğmuş bir futbolcu bulundurulması zorunlu olacaktır.
 
Süper Lig kulüpleri, 2021-2022 sezonunda en fazla 12 yabancı uyruklu futbolcu ile sözleşme yapabilecek, 12 futbolcu ile sözleşme yapılması halinde bu futbolculardan en az 1 tanesi 01.01.1998 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olabilecek ve bu futbolculardan sadece 7 tanesi müsabakaya devam eden kadroda aynı anda sahada yer alabilecektir. 2021-2022 sezonunda ilk 11'de alt yapıdan yetişmiş 01.01.2000 ve daha sonra doğmuş bir futbolcu bulundurulması zorunlu olacaktır.
 

ETİKETLER

2020-2021 futbol sezonu Yaz transfer sezonu 2020-2021 Futbol Sezonu 2020-2021 sezonu transfer dönemleri 1. Transfer ve Tescil Dönemi Süper Lig futbolcu ile sözleşmeler futbolcu ü yabancı uyruklu futbolcu Süper Lig kulüpleri TFF TFF açıklama Türkiye Futbol Federasyonu
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.