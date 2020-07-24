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2020-2021 av sezonu ne zaman açılıyor? Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

24 Temmuz 2020 Cuma - 16:52 | Son Güncelleme : 24 07 2020 - 17:05

2020-2021 Av Dönemi Merkez Av Komisyonunda (MAK) 2020-2021 av döneminde ülke genelinde geçerli olmak üzere avcılıkla ilgili usul ve esaslar belirlendi. Avlanma süreleri, avcı başına günlük avlanacak av hayvanı limitini, yasaklanan devlet ve genel avlaklar, türler ve avlanma günleri ve il genelinde yasaklanan türler belirlendi. Peki, 2020-2021 av sezonu ne zaman açılıyor? İşte 2020-2021 av sezonu...


2020-2021 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu (MAK)  Temmuz ayının başında toplanmıştı. Toplantıda 2020-2021 av döneminde ülke genelinde geçerli olmak üzere avcılıkla ilgili usul ve esaslar belirlendi. Peki, 2020-2021 av sezonu ne zaman açılıyor? 2020-2021 av sezonu ne başlayacak? İşte av sezonu ile ilgili merak edilenler...
 
 
2020-2021 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu (MAK)  Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı başkanlığında, Genel Müdürümüz İsmail Üzmez 'in de katılımıyla  8 Temmuz'da toplandı.
 
Toplantıda 2020-2021 av döneminde ülke genelinde geçerli olmak üzere avcılıkla ilgili usul ve esaslar belirlendi.
 
Toplantıda;
 
-Avlanma süreleri, avcı başına günlük avlanacak av hayvanı limitini, yasaklanan devlet ve genel avlaklar, türler ve avlanma günleri,
 
-İl genelinde yasaklanan türler,
 
-Av hayvanlarından koruma altına alınacaklar ile avına izin verilenleri,
 
-Avlanmada kullanılması ve bulundurulması yasaklanan araçlar, gereçler ve özellikleri ile avlanma esasları,
 
-Yasaklanan avlanma usulleri,
 
Yaban domuzu sürek avı esasları ile mücadele maksatlı avlanmalar,
 
-Avlanmada kullanılması yasaklanan araç ve gereçler,
 
-Diğer kısıtlama ve düzenlemeler görüşülerek karara bağlandı.
 
Ülkemiz av ve yaban hayatı kaynaklarının sürdürülebilirliğini göz önünde tutarak alınan bu kararlar Resmi Gazete 'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.
 
 
?2020-2021 Av Yılı uygulama talimatı daha önce yayınlanmıştı. 
 

2020-2021 AV YILI UYGULAMA TALİMATI İÇİN TIKLAYIN

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