2020-2021 av sezonu ne zaman açılıyor? Resmi Gazete'de yayımlandı mı?

2020-2021 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu (MAK) Temmuz ayının başında toplanmıştı. Toplantıda 2020-2021 av döneminde ülke genelinde geçerli olmak üzere avcılıkla ilgili usul ve esaslar belirlendi. Peki, 2020-2021 av sezonu ne zaman açılıyor? 2020-2021 av sezonu ne başlayacak? İşte av sezonu ile ilgili merak edilenler...
2020-2021 Av Dönemi Merkez Av Komisyonu (MAK) Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı başkanlığında, Genel Müdürümüz İsmail Üzmez 'in de katılımıyla 8 Temmuz'da toplandı.
Toplantıda 2020-2021 av döneminde ülke genelinde geçerli olmak üzere avcılıkla ilgili usul ve esaslar belirlendi.
Toplantıda;
-Avlanma süreleri, avcı başına günlük avlanacak av hayvanı limitini, yasaklanan devlet ve genel avlaklar, türler ve avlanma günleri,
-İl genelinde yasaklanan türler,
-Av hayvanlarından koruma altına alınacaklar ile avına izin verilenleri,
-Avlanmada kullanılması ve bulundurulması yasaklanan araçlar, gereçler ve özellikleri ile avlanma esasları,
-Yasaklanan avlanma usulleri,
Yaban domuzu sürek avı esasları ile mücadele maksatlı avlanmalar,
-Avlanmada kullanılması yasaklanan araç ve gereçler,
-Diğer kısıtlama ve düzenlemeler görüşülerek karara bağlandı.
Ülkemiz av ve yaban hayatı kaynaklarının sürdürülebilirliğini göz önünde tutarak alınan bu kararlar Resmi Gazete 'de yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek.
?2020-2021 Av Yılı uygulama talimatı daha önce yayınlanmıştı.
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