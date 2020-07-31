2018 KPSS puanı 2020’de geçerli mi? KPSS 2018 geçerlilik süresi

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Bakanlığı’nca yapılan açıklamada, Koronavirüs pandemisi nedeniyle yapılan sınav takvimi değişikliğine bağlı olarak, merkezi sınav tarihleri güncellenmiş ve sınavlar ertelenmiştir denilerek, 2018 yılı KPSS geçerlilik süresinin en az 1 ay uzatıldığını duyurdu.
KPSS 2018 GEÇERLİLİK SÜRESİ
ÖSYM'nin KPSS yönetmeliğine bakıldığında, 2018 ve 2019 KPSS sınav sonuçları 2020 KPSS sınav sonuçları açıklanana kadar geçerli olacak.
GÜNCEL ÖSYM KPSS TAKVİMİ
2020-KPSS Lisans (GENEL YETENEK-GENEL KÜLTÜR, EĞİTİM BİLİMLERİ) tarihi: 06.09.2020
2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) tarihi 1. gün: 12.09.2020
2020-KPSS Lisans (ALAN BİLGİSİ) 2. gün tarihi: 13.09.2020
2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) tarihi: 20.09.2020
2020-KPSS Ön Lisans tarihi: 25 Ekim 2020
2020-KPSS Ortaöğretim tarihi: 22 Kasım 2020.