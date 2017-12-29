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2018'in trafik cezaları belli oldu

29 Aralık 2017 Cuma - 11:10 | Son Güncelleme : 29 12 2017 - 11:13

Yeni yılda trafik cezaları yüzde 14,47 artacak. En düşük ceza 85 lira ile "taşıma sınırı üstünde yolcu alan" sürücülere, en yüksek ceza 17 bin 65 lira ile "geçici tescil belgesini basmak ve araç sahibine vermek üzere yetkilendirilen gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerinden belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket edenler" için kesilecek. Alkollü araç kullanmanın cezası bin 2 liraya yükselecek. Ehliyetsiz araç kullanana 2 bin 18 lira, seyir halinde cep telefonu kullanana 108 lira para cezası verilecek. Sahte plaka kullanmanın cezası ise 5 bin 942 lira olacak


 Trafik cezaları 2018'de, Maliye  Bakanlığınca belirlenen yeniden değerleme oranına göre yüzde 14,47 zamlı  olacak. 
 
Resmi Gazete'de 11 Kasım'da yayımlanan "Vergi Usul Kanunu Genel  Tebliği"nde Maliye Bakanlığınca yeniden değerleme oranının yüzde 14,47 olarak  belirlenmesinin ardından 1 Ocak 2018'den itibaren uygulanacak trafik ceza  miktarları da yeniden hesaplandı.
 
2018'in en düşük ceza, "taşıma sınırı üstünde yolcu alan" sürücülere  85 lira olarak kesilecek. En yüksek ceza 17 bin 65 lira ile "geçici tescil  belgesini basmak ve araç sahibine vermek üzere yetkilendirilen gerçek veya özel  hukuk tüzel kişilerinden belirlenen usul ve esaslara aykırı hareket edenler" için  uygulanacak. Ayrıca yetkisi olmadığı halde tescil plakası basanlar ve dağıtanlar  11 bin 885 lira ile cezalandırılacak.
 
"Karayoluna, trafiği tehlikeye sokacak ve trafik işaretlerinin  görülmelerini engelleyecek şekilde bir şey atan, döken, bırakan, karayolunun  yapısına, güvenlik tesisleri ile trafik işaretlerine zarar verenlere, bunların  yerlerini değiştirenlere veya ortadan kaldıranlara" 488 lira para cezası  kesilecek.
 
Sahte plakaya 5 bin 942 lira ceza
 
Tescil edilen araçları trafik belgesi ve tescil plakası almadan  karayoluna çıkaranlar, 2018'de bin 2 lira ceza ödeyecek.
 
Ruhsatsız araç kullananlar ile tescil plakasını monte edilmesi gereken  yerin dışında farklı bir yere takanlara 108 lira, yönetmeliğe aykırı plaka  takanlara 488 lira ceza verilecek.
 
Farklı okunmaya ya da okunamamaya neden olacak şekilde tescil  plakasında değişiklik yapanlar 488 lira, tescilli aracı plakasız kullananlar 2  bin 18 lira ceza ödeyecek.
 
Aracına sahte plaka takan veya kullanan kişilere verilen 5 bin 191  liralık para cezası, 5 bin 942 liraya yükselecek.
 
Aracını tescil ettirmeden trafiğe çıkaranlar, karayolunda geçici  kullanacağı aracı için geçici trafik belgesi ve geçici tescil plakası almayanlar  veya bunları başka araçta ve süresi bittiği halde kullananlar 235 lira para  cezasına çarptırılacak.
 
Kamyon, çekici ve otobüslerde takograf, taksilerde taksimetre  bulundurmayanlar ile bunları kullanmayanlara 488 lira para cezası verilecek. Bu  cihazları bozuk imal edenlere, bozulmasına neden olanlara ve bozuk durumdaki  cihazları araçlarında kullananlara 7 bin 623 lira para cezası uygulanacak.
 
Ehliyetsiz araç kullanan 2 bin 18 lira ceza ödeyecek
 
Araçlarının muayene süresini geçirenlere 108 lira ceza verilecek.
 
2018'de muayene istasyonları işletme şartlarına uymaz ya da gerektiği  şekilde araçları muayene etmezse ilkinde 8 bin, ikincisinde 13 bin 344 ve  üçüncüsünde 26 bin 692 lira para cezası ödeyecek.
 
Sürücü belgesiz araç kullanmanın cezası 2 bin 18 lira olacak, kırmızı  ışık kuralına uymayanlara 235 lira ceza kesilecek.
 
Bulundurması zorunlu olduğu halde aracında emniyet kemeri  bulundurmayan veya kullanmayanlar ile motosiklet, motorlu bisiklet ve elektrikli  bisikleti kasksız ve gözlüksüz kullananlara 108'er lira ceza verilecek.
 
Araçları, kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar  verecek şekilde saygısız şekilde sürene, aracından bir şey atana ya da dökene,  seyir halinde cep veya araç telefonu ya da benzer haberleşme cihazlarını  kullanana 108 lira para cezası uygulanacak.
 
Trafik işaret ve levhalarına uymayanlar 108 lira ile cezalandırılacak.
 
Hususi otomobili 0,50, hususi olmayan otomobilleri 0,20 promil  üzerinde alkollü olarak kullanan sürücülere ilkinde bin 2 lira, ikincisinde bin  256 lira, üçüncüsünde ve daha fazlasında 2 bin 18 lira para cezası  uygulanacak.
 
Uyuşturucu veya uyarıcı madde alarak araç kullananlara 5 bin 167 lira  ceza verilecek.
 
Uyuşturucu madde kullanıp kullanmadığını veya alkolün kandaki  miktarını tespit için gereken teknik cihazları kullanmayı reddeden sürücülere 2  bin 869 lira para cezası kesilecek.
 
Yönetmelikte belirlenen hız sınırlarını yüzde 10’dan yüzde 30’a kadar  aşanlara 235 lira, yüzde 30'dan fazla aşanlara 488 lira, radarların yerini  belirleyen ve sürücüyü uyaran cihazları araçlarında kullananlara 2 bin 18 liradan  3 bin 42 liraya kadar para cezası verilecek.
 
Dönüş kurallarına uymayan ve önündeki aracı yeterli takip mesafesinde  izlemeyen sürücülere 108'er, yasak alanda sollama yapanlara 235 lira ceza  kesilecek.
 
Engelli yerine park eden 216 lira ile cezalandırılacak
 
Kavşaklara geldiğinde yavaşlamayanlar ve kavşak geçiş önceliği  kuralına uymayanlar, otobüs, tramvay ve taksi duraklarında bekleyenler ve yasak  alana park edenler 108 lira para cezası ödemek zorunda kalacak.
 
Engelli park yerlerine aracını park edenlere 216 lira ceza  uygulanacak. Gerekli makamdan izin almadan yarış ve koşu düzenleyen kişilere 488  lira para cezası uygulanacak.
 
Kesilen para cezasını 15 gün içerisinde ödeyen kişilere yüzde 25  indirim yapılacak.

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