2018'de tatil yüzde 30 pahalandı

Ocak ayı sona ermeden erken rezervasyonlarda çift haneli büyümenin yakalandığı belirtildi. Rus turistlerin ardından Avrupalıların da Türkiye’ye geri dönmeye başlamasıyla birlikte canlanan talep otel fiyatlarını da artırdı.

Habertürk'ün aktardığına göre, otellerin 2018'de ortalama fiyat artışı yüzde 30 olurken, bu rakam bazı otellerde yüzde 70’i buldu. Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Başkanı Osman Ayık, erken rezervasyonların Türkiye genelinde çift haneli büyüdüğünü, bazı bölgelerde yüzde 50’ye vardığını söyledi.

'BOŞ ODA BULMAK ZOR OLACAK'

Tatilsepeti.com Genel Müdürü Koray Küçükyılmaz da oda fiyatlarının yüzde 20-25 zamlanacağını öngördü. Yerli turist rezervasyonlarında ocak ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artış olduğunu belirten Küçükyılmaz “Bu yıl hem yabancı hem de yerli turistlerin taleplerinde ciddi artış yaşanacağından, tatil sezonunda otellerde boş oda bulmak çok zor olacak” dedi.

Yabancı turist sayısının 2018’de yüzde 20 artışla 38 milyona çıkacağını söyleyen Küçükyılmaz, “Son yıllarda düşen tatil fiyatları bu yıl biraz artacaktır. Geçen yıla göre yüzde 20-25 civarında oda fiyatlarının artacağını öngörüyoruz” diye konuştu.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) enflasyon hesaplamasında kullandığı tüketici fiyat endeksi, madde sepeti ve ortalama fiyatlarına göre Türkiye içinde bir hafta ve daha fazla süreli turların fiyatlarında 2017’de bir önceki yıla göre yüzde 16’ya varan oranda artış yaşandı. Söz konusu fark son 5 yıl göz önüne alındığında ise yüzde 48.6 oldu. Paket turların en çok ilgi gördüğü yaz aylarında fiyat artışı 2017’de yine 2016’ya göre yüzde 26.4 olarak ölçülürken, son 5 yılda yüzde 55’e çıkıyor.