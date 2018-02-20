2018'de okullar ne zaman tatil olacak? (2018 yılı resmi tatiller)

2018'de okullar ne zaman tatil olacak? Sorusunun yanıtı gündemde çok fazla araştırılır oldu. Milyonlarca öğrenci ve velilerini ilgilendiren 2018 yılı yaz tatili tarihi merak konusu oldu. İşte tüm ayrıntılar ve MEB takvimine göre 2018 yılı resmi tatiller...

