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2008'de başvurdu! AB üyeliğine en yakın ülke...

AA |  10 Ocak 2018 Çarşamba - 21:55 | Son Güncelleme : 10 01 2018 - 21:55

Karadağ'da yapılan son kamuoyu araştırmasına göre halkın yüzde 62'si Avrupa Birliği'ne (AB) üyeliği destekliyor.


Demokrasi ve İnsan Hakları Merkezi (CEDEM) tarafından ülke genelinde  yapılan araştırmanın sonuçları, başkent Podgorica'da düzenlenen basın toplantısı  ile kamuoyuna duyuruldu.
 
Araştırmada, Karadağ vatandaşlarının AB üyeliğine desteğinin son 6  ayda yüzde 6 artarak yüzde 62,2 seviyesine çıktığı ifade edildi. Araştırmaya  katılanların yüzde 21,4'ünün AB üyeliğine karşı çıktığı belirtilirken, yüzde  16,4'lük kısmın ise görüş belirtmediği kaydedildi.
 
Kamuoyu araştırmasında katılımcılara ayrıca, bu yıl yapılacak  cumhurbaşkanlığı seçimi adaylarıyla ilgili soru da yöneltildi. Katılımcıların  yüzde 39,7'si eski başbakan Milo Djukanovic'i cumhurbaşkanı olarak görmek  istediğini kaydederken, Demokratların lideri Aleksa Becic ise katılımcıların  yüzde 30'unun desteğini aldı.
 
Sırbistan'dan 2006'da ayrılarak bağımsızlığını kazanan Karadağ,   2008'de AB üyeliği için başvurdu. "Aday ülke" statüsünü 2010'da alan  Karadağ,  2012'de katılım müzakerelerine resmen başladı.
 
Katılım müzakerelerinde 33 faslın 30'unu açan Karadağ, AB üyeliğine en  yakın ülke olarak  gösteriliyor.
 

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