2002 Dünya Kupası Türkiye kadrosu! 2002 Dünya Kupası Türkiye maçları ve sonuçları

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında A Milli Takım, grubun favorilerinden Hollanda’yı ağırlıyor. Türkiye-Hollanda maçı çarşamba günü saat 20.00’den itibaren TRT 1’de. Gözler ise2002 Dünya Kupası’na çevrildi. Güney Kore ile Japonya'nın ortaklaşa düzenlediği Dünya Kupası'na Türkiye, 48 yıl aradan sonra ikinci kez katılma başarısı gösterirken, aldığı dünya üçüncülüğüyle de tarihi başarıya imza attı. İşte 2002 Dünya Kupası Türkiye kadrosu ile 2002 Dünya Kupası Türkiye maçları ve sonuçları…

Türkiye, 2002 Dünya Kupası'nda büyük bir sürprize imza attı ve 3. oldu. Türkiye'nin futbolda elde ettiği en büyük başarı olan bu üçüncülük ardından Ay Yıldızlılar o günden bugüne Dünya Kupası'na katılamadı. Bugün ise Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu ilk maçında A Milli Takım, grubun favorilerinden Hollanda’yı ağırlıyor. Hollanda ile Türkiye arasında oynanacak maç futbolseverleri geçmişe 2002 yılıma götürdü. İşte 2002 Dünya Kupası Türkiye kadrosu ile 2002 Dünya Kupası Türkiye maçları ve sonuçları…

2002 Dünya Kupası Türkiye kadrosu

Rüştü Reçber, Emre Aşık, Bülent Korkmaz, Fatih Akyel, Alpay Özalan, Arif Erdem, Okan Buruk, Tugay Kerimoğlu, Hakan Şükür, Yıldıray Baştürk, Hasan Şaş, Ömer Çatkıç, Mustafa İzzet, Tayfur Havutçu, Nihat Kahveci, Ümit Özat, İlhan Mansız, Ergun Penbe, Abdullah Ercan, Hakan Ünsal, Emre Belözoğlu, Ümit Davala, Zafer Özgültekin.

2002 Dünya Kupası Türkiye maçları ve sonuçları

C Grubu'nda ikinci oldu

A Milli Futbol Takımı, 2002 Dünya Kupası'nda Brezilya, Kosta Rika ve Çin ile C Grubu'nda yer aldı. Güney Kore'nin Ulsan kentindeki ilk maçında bu turnuvayı şampiyon tamamlayan Brezilya ile karşılaşan milliler, Hasan Şaş'ın 45+2. dakikada attığı golle 1-0 öne geçmesine rağmen, 50. dakikada Ronaldo, 87. dakikada da Rivaldo'nun golleri karşısında 2-1 yenik ayrıldı.

Milli takım, gruptaki ikinci maçında Kosta Rika ile 1-1 berabere kaldı. İlk maçta olduğu gibi yine öne geçen (Dk. 56 Emre Belözoğlu) milliler, bitime 4 dakika kala Winston Parks'ın golüne engel olamadı ve maçtan berabere ayrılmak zorunda kaldı.

Son maçta ise Kosta Rika'nın 3 puan gerisinde 1 puanla üçüncü sırada giren Türkiye, Çin karşısında 6. dakikada Hasan Şaş, 9. dakikada Bülent Korkmaz ve 85. dakikada Ümit Davala'nın attığı gollerle 3-0 kazandı. Kosta Rika'nın da Brezilya'ya 5-2 yenilmesiyle milli takım grupta 4 puan ve averajla ikinci sırada yer alıp, adını son 16 takım arasına yazdırdı.

Japonya ile çeyrek final mücadelesi

Milli Takım, son 16 turunda ev sahiplerinden Japonya ile eşleşti. Miyagi'de oynanan ve ünlü İtalyan hakem Pierluigi Collina'nın yönettiği maçta rakibini Ümit Davala'nın 12. dakikada attığı golle yenen Türkiye, çeyrek finale yükselmeyi başardı.

Türkiye, çeyrek finalde eşleştiği kupanın sürpriz takımı Senegal karşısında "altın gol" ile galip geldi. Osaka'da oynanan maçın normal süresi 0-0 berabere sonuçlandı. Uzatmalarda "altın gol" kuralının uygulandığı turnuvada, İlhan Mansız, 94. dakikada sahneye çıkarak attığı golle Türkiye'nin adını dünyanın en iyi 4 ülke takımının arasına yazdırdı.

Yarı finalde, gruplarda yenildiği Brezilya'nın karşısına çıktı

A Milli Futbol Takımı, yarı finalde, gruplarda yenildiği Brezilya'nın karşısına çıktı. Milli takım, grupta olduğu gibi yarı finalde de Brezilya'ya mağlup oldu ve finale çıkma şansını kullanamadı. Bu maçta "Sambacılar"ın tek golü 49. dakikada Ronaldo'dan geldi. Diğer yarı final maçında da Almanya, Güney Kore'yi 1-0 yenerek finale çıktı.

Dünya üçüncülüğü Güney Kore karşılaşmasında geldi

Türkiye, 2002 Dünya Kupası'nda son 16 turunda Güney Kore'yle de dünya üçüncülüğü maçında karşı karşıya geldi. Daegu kentinde 63 bin 483 seyircinin izlediği maçta milliler, 1. dakikada Hakan Şükür, 12 ve 32. dakikalarda da İlhan Mansız'ın golleriyle sahadan 3-2 galip ayrılıp, dünya üçüncülüğüne ulaştı. Güney Kore'nin golleri 9. dakikada Yong, 90+3. dakikada ise Chong Gug'dan geldi. Hakan Şükür'ün bu maçın 11. saniyesinde attığı gol, dünya kupaları tarihinin en hızlı golü olarak tarihe geçti.