2001 ve sonrası doğumlular için Bakan Koca'dan sokağa çıkma yasağı açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sevgili gençler. Bugünlerde gençliğini yaşamak da zor. Covid-19, hareketlilik arttıkça yayılıyor. Sosyal hareketliliği azaltmak zorundayız. Kısıtlamalar saat 20.00’de başlayacak. 2001 ve sonrası doğumlular, sadece 13.00-16.00 arası sokağa çıkabilecek. Daha az olursa, seviniriz" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, Twitter 'dan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin gençlere tavsiyelerde bulundu.

Bakan Koca, 2001 ve sonrası doğumlular için yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Sevgili gençler. Bugünlerde gençliğini yaşamak da zor. COVID-19, hareketlilik arttıkça yayılıyor. Sosyal hareketliliği azaltmak zorundayız. Kısıtlamalar saat 20.00’de başlayacak. 2001 ve sonrası doğumlular, sadece 13.00-16.00 arası sokağa çıkabilecek. Daha az olursa, seviniriz" ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, açıklamasını şöyle sürdürdü: "Neden gençler? Gençler, bir süreliğine, sadece 13.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. “Neden herkes değil de, biz gençler?” Siz fark etmeseniz de, virüsün gençler üzerinden bulaşma ve yayılma potansiyeli çok yüksek. Buna karşı da, fedakârlığınıza çok ihtiyacımız var."