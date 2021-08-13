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2000 lira cebinizde kalıyor! Ucuzunu bulan kaçırmıyor...
2 bin lira kar ettiriyor. Mutfak alışverişlerinde kar sağlıyor. Sebze alışverişlerinde ufak tefek tasarruf yapan vatandaşların cebinde yıllık 2 bin liranın üzerinde para kalıyor. Ortalama bir hesapla bir aile sadece domates için yılda 1.800-2.000 lira civarında para ödüyor. Ama biraz hesap yapıp tasarrufun formülünü bulanlar faturayı düşürebiliyor. Peki nasıl? Her yıl ağustos ve eylül aylarında bu köşede kışa hazırlık tüyoları vermeye çalışıyoruz. Bu yöntemlerin merkezinde ise yazlık gıdaları lezzeti zirvedeyken ucuza alıp porsiyonlar halinde dondurmak yer alıyor. İşte gıda alışverişlerinde tasarruf etmenin yolları...
Mutfakların vazgeçilmezi domates... Yaz ayları fiyat olarak en hesaplı olduğu dönem. Ancak şu anda bile marketlerde 9-10 liralık fiyatlara rastlamak mümkün. Pazarlarda ve seyyar satıcılarda ise durum farklı. 4 kilosu 10 lira, 3 kilosu 10 lira gibi bütçe dostu fiyatlar bulursanız kaçırmayın. Bolca alıp kış için dondurun...