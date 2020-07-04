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200 binden fazla insan karantinaya alındı! İkinci corona virüs dalgası Avrupa'yı vurdu...
Son dakika haberine göre, Avrupa'da salgından en çok etkilenen ülkelerden biri olan İspanya'da ikinci dalga paniği yaşanıyor. 200 binden fazla kişinin karantinaya alındığı bildirilirken, Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklama kafaları karıştırdı.
Corona virüs kabusu bitmek bilmiyor. Henüz pandeminin ilk dalgası kontrol altına alınamamışken, ikinci dalga ülkeleri bir bir vuruyor. Bu kez korkutan haber Avrupa'dan geldi.