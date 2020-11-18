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20 yıllık küslük bitti! Perde arkası...

20 yıllık küslük bitti! Perde arkası... AVM içerisinde bulunan bankaya giren Alişan, arabası için HGS aldıktan sonra çıkışta kendisini bekleyen gazetecilerle ayaküstü sohbet etti.
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