20 yaşındakini kızını boğarak öldürdü! Bileklerinde kesikler...
Vedat BAYRAKTAR - Uğur ŞAHİN/ İSTANBUL,(DHA) | 22 Temmuz 2021 Perşembe - 11:03 | Son Güncelleme : 22 07 2021 - 11:03
İstanbul Esenler'de 40 yaşındaki H.U., 20 yaşındaki kızını boğarak öldürdü. Olay itfaiye tarafından çıkan yangının söndürülmesinin ardından ortaya çıktı. Evde genç bir kızın ölü bulunmasından sonra bileklerinde kesikler olan babasının kızını boğduğu ve ardından intihara teşebbüs ettiği öğrenildi.
İstanbul Esenler
Fatih Mahallesi 245. Sokak'ta 5 katlı bir binanın 1. katındaki evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Evde bir 20 yaşındaki Zeynep U. isimli bir kadın ölü olarak bulundu. Bileklerinde kesikler olan 40 yaşındaki H.U. isimli erkek de hastaneye kaldırıldı.
H.U.'nun kızı Zeynep U.'yu boğarak öldürdükten sonra bileklerini keserek intihara teşebbüs ettiği öğrenildi.