20 yaş üstü aşı ne zaman olacak, 20 yaş üstü aşı olabilecek mi? Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının Türkiye'deki seyriyle ilgili olarak Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile gerçekleştirdiği görüşmeyi aktardı. Görülmede Hakan Türkiye'nin aşı sorunu bitti mi sorusunu yöneltirken, Koca yaptığı hesaplamayla aşıların tüm Türkiye'nin aşılanmasına fazlasıyla yeteceğini aktardı. 20 yaş üstü aşı ne zaman olacak?

20 yaş üstü aşı ne zaman olacak? Korona virüs aşı programı ilerledikçe aşı sırası alt yaş gruplara geliyor. Ocak ayında başlayan süreçte toplamda şu ana kadar 26.974.718 kişi aşılandı. Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında Yaş sınırlaması olmaksızın tüm ilköğretim öğretmenleri aşı programına alınmıştı. En son 40 yaş üzerindeki tüm branş öğretmenleri için aşı randevusu açıldı. Bakanı Koca 40 yaş üstü için ise, "En geç haziran sonu itibarıyla 40 yaş üstünü aşılayabileceğimiz ifade etmek istiyorum." dedi. Merak edilen 20 yaş üstü gençlerin aşılanacağı tarihi Bakan Koca’nın Ahmet Hakan’ın sorularına verdiği yanıt ile belli oldu.

20 yaş üstü aşı ne zaman olacak?

Buna göre Koca, "Türkiye'nin aşı sorunu halloldu, bu iş bitti diyebilir misiniz?" sorusuna "Bu iş bitmiştir. Sorun çözülmüştür" yanıtını verdi.

Bu noktada Ahmet Hakan, bu zamana gelen aşılarda şöyle bir uygulama yapıldığını söyledi: "Gelen aşıların ikinci dozu yedekleniyor ve elde tutuluyordu. Belli bir sürenin ardından da yedeklenen o aşılar yapılıyordu."

Mayıs sonu /haziran başı itibarıyla gelecek olan 30 milyon aşı için böyle bir uygulama yapılmayacağını belirten Hakan, Koca'nın "30 milyon aşıyı, 30 milyon kişiye yapacağız. BioNTech'in birinci dozu, yüzde 78 oranında bir koruma sağlıyor. O korumadan yararlanacağız. Bu bizim için önemli bir kazanım olacak. Böylece yaza daha güvenli girmiş olacağız" dediğini aktardı. Hakan, Koca'nın açıklamalarını aktardığı yazısına şöyle devam etti:

"Bakan Koca, ikinci doz aşının, ikinci parti aşıların gelmesiyle yapılacağını söyledi. Yani birinci dozu yaptırmış olanlar, temmuz ayında ikinci dozu yaptırmış olacaklar.

Ve bu yeni gelişmeyle birlikte Bakan Koca, 'Haziranda 50 yaş üstü aşılanacak' sözünü de revize etti. Yeni açıklaması şöyle Bakan Koca'nın: 'Haziranda 20 yaş üstü herkes aşılanacak.' Konuşurken bir hesaplama yaptı Fahrettin Koca. Yaptığı hesaplamaya göre BioNTech aşısı, tüm Türkiye'nin aşılanmasına fazlasıyla yetiyor.

Sonucu rakamlarla ortaya koyan Koca şu önemli açıklamayı yaptı: 'Sputnik ve Sinovac'la yaptığımız anlaşmalar var. Oralardan gelecek aşılar var. O aşıları da bekliyoruz. Ama bugün öyle bir noktadayız ki. Sputnik ve Sinovac hiç gelmese bile sorunumuzu çözmüş durumdayız."