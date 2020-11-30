20 yaş altı ve 65 yaş üstü otobüse, minibüse, metrobüse binemeyecek...

İçişleri Bakanlığı, geçtiğimiz günlerde yayınladığı genelge ile 65 yaş ve üstünde bulunan vatandaşların belirli saatler dışında sokağa çıkmasını yasaklamıştı. Yurt genelinde geçerli olacak genelgeye göre 65 yaş ve üstünde bulunan vatandaşlar sadece 10.00 ile 13.00 saatleri arasında sokağa çıkabiliyordu. Ancak artan koronavirüs vakalarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan koronavirüse karşı alınacak yeni tedbirleri sıraladı.

65 yaş üstü toplu taşıma yasak mı? Kabine toplantısı ile birlikte alınan yasaklar genişletildi. 65 yaş ve üstü vatandaşlar için uygulanan yasağın kapsamı genişledi. 65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişilerin toplu taşıma araçlarını kullanması yasaklandı. Erdoğan, koronavirüs tedbirlerinin İçişleri Bakanlığı genelgesiyle düzenleneceğini ve salı gününden itibaren uygulanacağını bildirdi.

Corona virüs önlemleri kapsamında alınan yeni tedbirler açıklandı. Bu kapsamda; hafta içi her gün gece saat 21.00 ile sabah 05.00 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak. Hafta sonu uygulanacak sokak kısıtlaması ise cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı saat 5'e kadar kesintisiz devam edecek.

''CUMARTESİ PAZAR EVLERİMİZDEYİZ''

Sokak kısıtlaması hafta sonları cuma akşamı 21.00'den pazartesi sabahı saat 5'e kadar kesintisiz devam edecek. Cumartesi pazar artık evlerimizdeyiz.

Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır.

Daha önceki genelgelerde belirtilen istisnalar hariç, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı, toplu taşıma araçlarını kullanamayacak.

Restoranlarda paket servis harici hizmet veremeyecektir.

Ana sınıfı ve benzeri eğitim kurumlarının faaliyetlerine ara verilecektir. Market, bakkal, kasap, manav gibi işletmeler ile eve paket hizmeti veren yerler, belirlenecek saatlerde hafta sonu kısıtlama dışındadır.

Cenaze namazları, yakınları dahil en fazla 30 kişiyle kılınacak, nikahlar da bu sayıyı geçemeyecektir. Kalabalık caddeler ile meydanlara girebilecek kişi sayısı, Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararı ile sınırlanabilecektir.

Alışveriş merkezlerine girişte HES kodu uygulamasına geçilecektir. Evlerde gün, mevlit, taziye, yılbaşı kutlaması gibi insanların bir araya geleceği etkinlikler yapılamayacaktır.

50 kişiden fazla çalışanı olan iş yerlerinde, iş yeri hekiminin gözetiminde mevcut iş sağlığı ve güvenliği uzmanı veya belirlenen bir personelce salgın tedbirlerinin uygulaması sıkı şekilde denetlenecek.

YASAKLAR SALI GÜNÜNDEN İTİBAREN DEVREYE GİRECEK

Erdoğan, corona virüs tedbirlerinin İçişleri Bakanlığı genelgesiyle düzenleneceğini ve salı gününden itibaren uygulanacağını bildirdi.