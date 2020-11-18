20 yaş altı ve 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı, saatler değişti...

İçişleri Bakanlığı valiliklere Kovid-19 tedbirlerine ilişkin yeni genelge gönderdi. 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağı 20 yaş altı için de hayata geçirildi. Saatler değişti. Daha önce gün içerisinde saat 10.00­-16.00 arasında sokağa çıkabiliyorlardı. Şimdi 65 yaş ve üzeri kişiler 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı bireyler 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs ile ilgili mücadeleyele ilişkin yeni tedbirleri açıkladı. Kararların detaylarını ise İçişleri Bakanlığı bir genelge ile 81 ile gönderdi. 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağı 20 yaş altı için de hayata geçirildi. Saatler değişti. Daha önce gün içerisinde saat 10.00­-16.00 arasında sokağa çıkabiliyorlardı. Şimdi 65 yaş ve üzeri kişiler 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı bireyler 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek .Bakanlık genelgesinde şöyle denildi: "Tüm illerde 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak."

HAFTA SONU DA YASAK GELDİ

Öte yandan hafta sonları da sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bakanlık genelgesinde şu ifadeler kullanıldı "Yeni bir karara kadar hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkma kısıtlanacak; üretim, imalat ve tedarik zincirleri bundan muaf olacak - Hafta sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı sürelerde vatandaşların özel araçlarıyla şehir içi ya da şehirler arası seyahate çıkmamaları esas olacak. İstisnai durumlarda izin alanlar özel araçlarıyla seyahat edebilecek - Alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri 20 Kasım Cuma saat 20.00'den geçerli olacak şekilde saat 10.00 ila 20.00 arasında hizmet sunabilecek - Restoran, lokanta ve online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefon ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilecek - Seyircisiz oynanacak spor müsabakalarındaki görevliler, şehirler arası toplu ulaşım aracı görevlileri ile bu araçlarla seyahat edeceğini belgeleyenler kısıtlamadan muaf olacak.