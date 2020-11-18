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20 yaş altı ve 65 yaş üstü için sokağa çıkma yasağı, saatler değişti...

18 Kasım 2020 Çarşamba - 8:14 | Son Güncelleme : 18 11 2020 - 8:25

İçişleri Bakanlığı valiliklere Kovid-19 tedbirlerine ilişkin yeni genelge gönderdi. 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağı 20 yaş altı için de hayata geçirildi. Saatler değişti. Daha önce gün içerisinde saat 10.00­-16.00 arasında sokağa çıkabiliyorlardı. Şimdi 65 yaş ve üzeri kişiler 10.00 ila 13.00 saatleri, 20 yaş altı bireyler 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.


Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan koronavirüs ile ilgili mücadeleyele ilişkin yeni tedbirleri açıkladı. Kararların detaylarını ise İçişleri Bakanlığı bir genelge ile 81 ile gönderdi.  65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma yasağı 20 yaş altı için de hayata geçirildi. Saatler değişti. Daha önce gün içerisinde saat 10.00­-16.00 arasında sokağa çıkabiliyorlardı. Şimdi 65 yaş ve üzeri kişiler 10.00 ila 13.00 saatleri, 20  yaş altı bireyler 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek .Bakanlık genelgesinde şöyle denildi: "Tüm illerde  65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00  saatlerinde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün  içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında  belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlanacak."

 
 
HAFTA SONU  DA YASAK GELDİ 
 
Öte yandan hafta sonları da sokağa çıkma yasağı uygulanacak. Bakanlık genelgesinde  şu ifadeler kullanıldı "Yeni bir  karara kadar hafta sonları 10.00-20.00 saatleri dışında sokağa çıkma  kısıtlanacak; üretim, imalat ve tedarik zincirleri bundan muaf olacak - Hafta  sonları sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı sürelerde vatandaşların özel  araçlarıyla şehir içi ya da şehirler arası seyahate çıkmamaları esas olacak.  İstisnai durumlarda izin alanlar özel araçlarıyla seyahat edebilecek - Alışveriş  merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri 20 Kasım Cuma saat  20.00'den geçerli olacak şekilde saat 10.00 ila 20.00 arasında hizmet  sunabilecek - Restoran, lokanta ve online yemek sipariş firmalarınca saat  20.00'den sonra sadece telefon ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti  verilecek - Seyircisiz oynanacak spor müsabakalarındaki görevliler, şehirler  arası toplu ulaşım aracı görevlileri ile bu araçlarla seyahat edeceğini  belgeleyenler kısıtlamadan muaf olacak.
 
   Açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlar
 
  Sokağa çıkma kısıtlamasının günlük hayata etkisini en az düzeyde  tutmak amacıyla açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlar şöyle:  
"İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve  satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri, kamu ve özel sağlık kurum ve  kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,  zorunlu kamu  hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler   (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, kara yolları, huzurevleri,  yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, acil çağrı merkezleri, AFAD  birimleri, ­afetle ilgili çalışma yürüten kurum/kuruluşlar, Vefa Sosyal Destek  Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb), doğal gaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik  olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya  tesisleri ile termik ve doğal gaz çevrim santralleri gibi), yurt içi ve dışı  taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan  firmalar, oteller ve konaklama yerleri,  Sağlık hizmetlerinin kapasitesini  artırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürüten işletme/firmalar  hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri, üretim ve  imalat tesisleri, gazete, radyo ve televizyon kuruluşları, gazete basım  matbaaları ve gazete dağıtıcıları, valilikler/kaymakamlıklar tarafından yerleşim  merkezleri için her 50 bin nüfusa bir ve il sınırları içinden geçen şehirlerarası  kara yolu ve varsa otoyol üzerinde her 50 kilometre  için bir olmak üzere  belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında  açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemiyle  belirlenecek), sebze, meyve toptancı halleri."
 
 
İstisna kapsamında olan kişiler
 
İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, açık olacak iş yeri, işletme ve  kurumlarda" yönetici, görevli veya çalışanlar, kamu düzeni ve güvenliğinin  sağlanmasında görevli olanlar (özel güvenlik görevlileri dahil) ile acil çağrı  merkezleri, Vefa Sosyal Destek birimleri, Kızılay, AFAD’da ve afet kapsamında  faaliyet yürütenler, görev alanlar kısıtlamadan istisna tutulacak.  ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını  belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan es?, kardeş, anne veya babadan bir  refakatçi) ile sınav görevlileri, cenaze defin işlemlerinde görevli olanlar (din  görevlileri, hastane ve belediye görevlileri) ile birinci derece yakınlarının  cenazelerine katılacak olanlar kısıtlamalardan muaf olacak.
 
 İstisna kapsamında olacak diğer kişiler ise şöyle:
 
 "Elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon gibi kesintiye uğramaması  gereken iletim ve altyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının  giderilmesinde görevli olanlar, ürün ve/veya malzemelerin nakliyesinde ya da  lojistiğinde (kargo dahil), yurt içi ve yurt dışı taşımacılık, depolama ve ilgili  faaliyetler kapsamında görevli olanlar, yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon  merkezleri, çocuk evleri gibi sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları, üretim  ve imalat tesislerinde çalışanlar, küçükbaş ve büyükbaş hayvanları otlatanlar,  arıcılık faaliyetini yürütenler, servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını  belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları, iş yerlerinin kapalı olduğu  saatlerde/günlerde sürekli olarak iş yerlerini bekleyenler belediyelerin toplu  taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık  hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacak personel, zorunlu sağlık  randevusu olanlar (Kızılaya yapılacak kan ve plazma bağışları dahil), Yurt,  pansiyon, şantiye gibi toplu yerlerde kalanların gereksinim duyacağı temel  ihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar, iş sağlığı ve güvenliği nedeniyle  is? yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi gibi),  veteriner hekimler, otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi 'özel  gereksinimi' olanlar ile bunların veli/vasi veya refakatçileri. 30 Nisan 2020 tarihli genelge kapsamında oluşturulan hayvan besleme  grubu üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecek olanlar, bitkisel ve hayvansal  ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasadı, pazarlanması ve  nakliyesinde çalışanlar, ikametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil  hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarı çıkanlar, sokağa çıkma  kısıtlaması uygulanan saatler içerisinde evlere paket servis hizmetinde görevli  olanlar, mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis  edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartıyla), seyircisiz oynanabilecek  spor müsabakalarındaki sporcu, yönetici ve diğer görevliler, şehirlerarası toplu  ulaşım araçlarında (uçak, otobüs, tren, gemi gibi) görevli olanlar ile bu toplu  ulaşım araçlarıyla seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu ibraz ederek  belgeleyenler, şehir içi toplu ulaşım araçlarının (metrobüs, metro, otobüs,  dolmuş, taksi gibi) sürücü ve görevlileri."
 

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