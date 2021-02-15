20 yaş altı toplu taşıma yasağı kalktı mı? 20 yaş altı toplu taşıma yasağında İstanbul kararı…

20 yaş altı toplu taşıma yasağı kalktı mı 2021? İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Valilik arasında yapılan görüşmeler sonucu yasak 12 yaş altına indirildi.

İstanbul’da 15 Ocak’ta uygulanmaya başlanan 20 yaş altı ve 65 yaş üstü toplu taşıma yasağında esnemeye gidildi. Yeni karara göre 20 yaş altı yasak 12 yaş sınırına çekildi.

İstanbul Valiliği'nin kararı ile 15 Ocak'tan itibaren 65 yaş üstü ve 20 yaş altı tüm vatandaşların toplu taşıma kullanımına yasak getirilmişti.

Milliyet'te yer alan habere göre, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Belbim AŞ Genel Müdürü Yücel Karadeniz, İstanbul Valiliği ile yapılan istişareler sonrası 20 yaş altı toplu taşıma yasağı sınırının 12 yaşa indirildiğini açıkladı. Karadeniz, kararın 8.ve 12. sınıf öğrencileri ile sporcu gençler için esnetildiğini belirterek, “Şu an ki uygulamada sadece 12 yaşın altındakilerin toplu taşımayı kullanması engelleniyor” dedi.