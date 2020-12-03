20 yaş altı sokağa çıktığı saatlerde toplu taşıma kullanabilir mi? 20 yaş altı toplu taşıma istisnaları nedir?

Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada, vaka sayınına arttığına dikkat çekilerek "Hafta içi her gün gece saat 21 ile sabah 5 arasında genel sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. " diyerek, 65 yaş üstü ve 20 yaş altının toplu taşıma kullanımına da kısıtlama getirildiğini duyurdu. Kısıtlama haberinin durulmasıyla özellikle 20 yaş altı konu hakkındaki detayları araştırmaya başladı. 20 yaş altı sokağa çıktığı saatlerde toplu taşıma kullanabilir mi? 20 yaş altı toplu taşıma istisnaları neler? 20 yaş altı toplu taşıma genelgesi…

Koronavüs önlemleri kapsamında 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı saatlerine ek toplu taşıma araçlarını kullanma kısıtlaması getirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplu taşıma yasağını ‘’ 50 kişiden fazla çalışanı olan iş yerlerinde, iş yeri hekiminin gözetiminde mevcut iş sağlığı ve güvenliği uzmanı veya belirlenen bir personelce salgın tedbirlerinin uygulaması sıkı şekilde denetlenecek. Daha önceki genelgelerde belirtilen istisnalar hariç, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı, toplu taşıma araçlarını kullanamayacak." sözleriyle duyurdu. 20 yaş altı toplu taşıma kullanabilir mi? 20 yaş altı toplu taşıma istisnaları nedir? 20 yaş altı toplu taşıma genelgesi…

20 YAŞ ALTI TOPLU TAŞIMA KULLANABİLİR Mİ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadeleye ilişkin," Nice mücadelelerden alnının akıyla çıkan Türkiye, salgın karşısında verdiği mücadeleyi de Allah'ın izniyle mutlaka kazanacaktır." ifadelerini kullandı.



Erdoğan, "Daha önceki genelgelerde belirtilen istisnalar hariç 65 yaş üstü ve 20 yaş altı toplu taşıma araçlarını kullanamayacak. Umumi Hıfzıssıhha Kurulları, illerdeki toplu taşıma hizmetlerinde salgının yayılmasına yol açan aksaklıkların tespiti ve giderilmesi amacıyla gereken tedbirleri alacaktır." dedi.

50 kişiden fazla çalışanı olan iş yerlerinde, iş yeri hekiminin gözetiminde mevcut iş sağlığı ve güvenliği uzmanı veya belirlenen bir personelce salgın tedbirlerinin uygulaması sıkı şekilde denetlenecek. Daha önceki genelgelerde belirtilen istisnalar hariç, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı, toplu taşıma araçlarını kullanamayacak."

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN GENELGE YAYINLANDI

İçişleri Bakanlığınca 81 ilin valiliğine "Sokağa Çıkma Kısıtlamaları" konulu genelge gönderildi.



Yeni bir karar alınıncaya kadar bugün (1 Aralık) saat 21.00'den itibaren geçerli olacak şekilde yüzme havuzu, hamam, sauna, masaj salonu ve lunaparkların faaliyetlerinin durdurulacağı vurgulanan genelgede, şu ifadelere yer verildi:



65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşlarımızın 18 Kasım 2020 tarihli ve 19161 sayılı genelgemizle belirlenen saatler içerisinde (10.00­-13.00, 13.00­-16.00 saatleri arası) şehir içi toplu ulaşım araçlarını (metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş) kullanmalarının kısıtlanması, şehir içi toplu ulaşım araçlarında yaşanan yoğunluğun azaltılması amacıyla ilgili mahalli idarelerce alınması gereken tedbirlerin (sefer sayısının artırılması, denetim) il/ilçe umumi hıfzıssıhha kurullarınca belirlenmesi,...gerektiği değerlendirilmektedir.

Ayrıca 20 yaş altı ve 65 yaş üstünde bulunan vatandaşların, şehir içi toplu taşıma araçlarında seyahat etmesi de yasaklandı. Belirlenen yaş grubunda bulunan vatandaşlar, sokağa çıktıkları saatler içerisinde metro, metrobüs, otobüs, minibüs, dolmuş gibi araçları kullanamayacak.

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ

Tüm illerde 1 Ocak 2001 ve sonrasında doğan 20 yaş altı bireyler ise gün içerisinde 13.00-16.00 saatlerinde sokağa çıkabilecek. Bu saatler dışında belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşların sokağa çıkmaları kısıtlandı.

20 YAŞ ALTI VELİ İLE DIŞARI ÇIKABİLİR Mİ?

20 yaş altı gençler ve çocuklarımız 30.05.2020 tarih ve 8558 sayılı Genelgemizde belirlenen çerçeve içerisinde yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabileceklerdir.