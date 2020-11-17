20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan Kabine toplantısının ardından koronavirüs tedbirlerine ilişkin yeni kararlar alındı. Yeni koronavirüs tedbirlerini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Koronavirüs vaka sayılarındaki artış nedeniyle alınan tedbirler arasında hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulaması, 20 yaş altına kısıtlamalar ve sigara yasağı bulunuyor. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının detayları...

Koronavirüs, tedbirleri kapsamında gözler gün boyu Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısındaydı. Toplantının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni koronavirüs tedbirleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. Buna göre, hafta sonu yasakları geri geldi. Okullarda eğitim in yıl sonuna kadar online olarak devam etmesi kararı alındı. 65 yaş üstü için uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması 20 yaş ve altını kapsayacak şekilde genişletildi. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağının detayları...

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın Kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada yeni koronavirüs tedbirleri ile ilgili alınan kararları açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizden bu fedakarlıkların boşa gitmemesi için salgınla mücadelede kurallara uyması ve daha fazla katkı sağlamasını bekliyoruz." diyerek alınan yeni tedbirleri tek tek açıkladı.

20 yaş altı ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan: "65 yaş ve üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşbih edilecek" dedi.

Alınan karara göre, 65 yaş ve üzeri kişilerin gün içerisinde saat 10.00­-16.00 arasında sokağa çıkabiliyor. Bu saatler dışında sokağa çıkmamaları ise yasak...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN YENİ KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNİ AÇIKLADI

Koruyucu tedbirler kapsamında yürütülen aşı çalışmalarında umut verici gelişmeler yaşanırken, tehdit sürüyor. Sonbaharla birlikte yeniden tırmanışa geçen ölüm sayıları, Avrupa ve dünyanın pek çok yerinde tedbirlerin sıkılaştırmasına sebep oldu. Salgının seyri tırmanışını sürdürürse, hepimiz için can acıtıcı tedbirlerin tekrar gündeme gelmesi kaçınılmaz hale gelir. Türkiye olarak salgınla mücadeleyi ekonomimizi ayakta tutarak çalışmaları sürdürme görevimiz var. Milletimizden bu fedakarlıkların boşa gitmemesi için salgınla mücadelede kurallara uyması ve daha fazla katkı sağlamasını bekliyoruz. Amacımız bir an önce ülkemizi bu salgın illetinden kurtararak hedeflerimize ulaşmaktır. Kabine toplantımızda yeni tedbirleri hayata geçirmeye karar verdik.

YENİ KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ

- Hafta sonları tedarik ve üretim zincirleri aksamayacak şekilde 10.00 ile 20.00 saatleri arası dışında sokağa çıkma sınırlaması uygulanacak.

- Ara tatillerde olan okullardaki eğitim öğretim yıl sonuna kadar online olarak sürdürülecek.

- 65 yaş ve üstü için uygulanan belirli saatlerde sokağa çıkma uygulaması, çalışanlar hariç olmak üzere 20 yaş altına da teşmil edilecek.

- Tüm spor müsabakaları seyircisiz oynanmaya devam edilecek. Halı sahaların faaliyetlerine ara verilecek.

- Sinemalar, sektörün talebine de uygun şekilde yıl sonuna kadar kapalı kalacak.

- Alışveriş merkezi, market, restoran, berber ve kuaför gibi işletmelerin çalışma süreleri saat 10.00 ile 20.00 arası olarak sınırlanacak.

- Şehirlerdeki sigara içme yasağı sürecek.

- Kıraathanelerimizin faaliyetlerine bir süre ara verilecek.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NIN GENELGESİ BEKLENİYOR!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni tedbirleri açıklamasının ardından İçişleri Bakanlığı'nın yeni tedbirleri içeren genelgesi bekleniyor.