20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri ve cezası | 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak? Çalışan 20 yaş altına da yasak var mı?

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman? Çalışan 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı var mı? Koronavirüste artan vaka sayısının önüne geçmek içinde sokağa çıkma kısıtlamasının da olduğu yeni kararlar alındı. Salgına karşı alınan karardan etkilenen kesimlerden biri de 20 yaş altı gençler ve çocuklar oldu. 20 yaş altı belirli saatlerde sokağa çıkabilecek. Yasağa uymayanlar ise para cezası ile cezalandırılacak. İşte 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri ve cezası…

20 yaş altı sokağa çıkma yasağı detayları İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeyle duyuruldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulamaya geçilen kararlardan biri de geçmesiyle, genç ve çocuklara yönelik alınan sokağa çıkma kısıtlaması oldu. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman? İşte 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı saatleri ve cezası

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yayımlanan genelgeye göre; 20 yaş altı hafta içi ve hafta sonu olmak üzere 3 saatlik zaman diliminde maske mesafe ve hijyen kurallarına uyarak dışarıya çıkabilecek.

Bakanlığın yayınladığı genelgeye göre, 20 yaş altı vatandaşlar, 13.00 ila 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

ŞEHİR İÇİ VEYA ŞEHİRLERARASI YOLCULUĞU YAPABİLECEK Mİ?

Söz konusu soruyla ilintili olarak genelgede ifade edilen şu şekildedir:

20 yaş altı gençler ve çocuklarımız 30.05.2020 tarih ve 8558 sayılı Genelgemizde belirlenen çerçeve içerisinde yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabileceklerdir.

29.05.2020 tarih ve 8483 sayılı Genelgemiz çerçevesinde sokağa çıkma kısıtlamasına tabi çocuklarımız ve gençlerimizin ihtiyaca göre bakıcıya, aile büyüklerine, kreş¸ veya gündüz bakımevlerine gidebilmesi ve kısıtlama getirilen saat dilimleri içerisinde veli/vasilerinin nezaretinde yolculuk yapabilmesi mümkündür.

ÇALIŞAN 20 YAŞ ALTINA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

İşyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç, bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR?

Sokağa çıkma yasağına uymayanlara, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 3 bin 150 TL idari para cezası kesiliyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN 20 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ SINIRLAMASINA CUMA NAMAZI DÜZENLEMESİ

İçişleri Bakanlığı, 20 yaş altı ve 65 yaş üstü için getirilen sokağa çıkma saatlerine ilişkin cuma namazı düzenlemesini duyurdu. Bakanlık cuma namazına denk gelen saatlerin kısıtlamaya dahil olmadığını bildirdi.