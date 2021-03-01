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20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Hangi illerde 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı?

01 Mart 2021 Pazartesi - 22:28 | Son Güncelleme : 01 03 2021 - 22:30

Türkiye'de 'Kontrollü Normalleşme Dönemi' başladı. Normalleşme ile ilgili Kabine toplatısı kararlarını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendiği konuşmasında, dünyada ve özellikle Avrupa coğrafyasındaki gelişmeleri yakından izleyerek salgınla mücadele stratejisini sürekli güncellediklerini belirtti. Yeni Kontrollü Normalleşme dönemini başlattıklarını aktaran Erdoğan, tedbirlerin sıkılaştırılmasının da gevşetilmesinin de tamamen salgının seyri ile ilgili olduğunun altını çizdi. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Hangi illerde 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı? 20 yaş altı saat kaçta dışarı çıkacak? 20 yaş altı toplu taşımaya binmesi yasak mı? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları...


Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından alınan kararlar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Yeni Kontrollü Normalleşme dönemini başlattıklarını belirten Erdoğan, alınan kararları duyurdu. Peki, 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı mı? Hangi illerde 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı kalktı? 20 yaş altı saat kaçta dışarı çıkacak? 20 yaş altı toplu taşımaya binmesi yasak mı? İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları...
 
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine toplatısının ardından Kontrollü Normalleşme sürecine ilişkin detayları açıkladı. 
 
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan Cumhurbaşkanlığı  Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslendiği konuşmasında, dünyada ve  özellikle Avrupa coğrafyasındaki gelişmeleri yakından izleyerek salgınla mücadele  stratejisini sürekli güncellediklerini belirtti.
 
Bu çerçevede millete daha önce söz verdikleri şekilde bugün itibarıyla  yeni Kontrollü Normalleşme dönemini başlattıklarını aktaran Erdoğan, tedbirlerin sıkılaştırılmasının da gevşetilmesinin de tamamen salgının seyri ile ilgili  olduğunun altını çizdi.
 
 Erdoğan, salgının yayıldığı bir ortamda normalleşme adımlarını atmanın  veya sürdürmenin mümkün olmadığına işaret ederek, Türkiye'nin pek çok devlete  nazaran coğrafi alan ve nüfus itibarıyla büyük bir ülke olması sebebiyle  adımların da kademeli şekilde atılması gerektiğini vurguladı.
 
Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun 100 bin nüfusa düşen vaka sayısı  başta olmak üzere çeşitli kriterlere göre illeri sınıflandırdığını anımsatan  Erdoğan, bu değerlendirmeye göre 81 vilayetin düşük riskli mavi, orta riskli  sarı, yüksek riskli turuncu ve çok yüksek riskli kırmızı olarak renklere  ayrıldığını kaydetti.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, her hafta risk durumuna göre illerin  renklerinin yeniden tespit edileceğini ayrıca her iki haftada bir de normalleşme  uygulamasının güncelleneceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:
 
"Valiliklerimiz başkanlığındaki il hıfzıssıhha kurullarımız bu  güncellemeye göre uygulamayı gözden geçirecek ve yeni düzenlemelere gidecektir.  Tedbirlerin sıkılaştırılması veya gevşetilmesi kararı, salgının her bir  ilimizdeki iyileşme veya kötüleşme durumuna göre verilecek. Vatandaşlarımız  günlük hayatlarının her anında 'temizlik, maske ve mesafe' diye özetlediğimiz  salgın tedbirlerine ne kadar riayet ederlerse illerinin normalleşmeye o kadar  hızlı geçebilmesini sağlayacaklar. Aksi bir durumda yani salgının artış eğilimine  girdiği yerlerde kısıtlamalar tekrar genişletilebilecek. Bir başka ifadeyle her  ilimiz salgın tedbirlerinin orada ne düzeyde uygulanacağını kendisi  belirleyecek."
 
20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALKTI MI? 
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kamunun çalışma saatleri tüm Türkiye'de  normale döndürülecek, ihtiyaç halinde valilikler farklı düzenlemeler  yapabilecektir. Sokağa çıkma saatleri sınırlı olan 65 yaş üstü ve 20 yaş altı  grubundaki vatandaşlarımızla ilgili düzenleme düşük ve orta riskli illerimizde  kaldırılırken, yüksek ve çok yüksek riskli sınıftaki illerde ise sokağa çıkma  süresi artırılacaktır." diye konuştu.
 
20 YAŞ ALTI TOPLU TAŞIMAYI KULLANABİLECEK Mİ? 
 
Toplantının ardından pek çok kişi de toplu taşıma ile ilgili yasakların kalkıp kalkmayacağını merak ediyor. 20 yaş altı için toplu taşıma kullanma ile ilgili kararı valilikler tarafından il hıfzıssıhha kurulları önerisiyle alınıyor. 
 
Açıklamalarında yasakların kapsamının belirlenmesi ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: 
 
"Diğer hususlardaki uygulamaların nasıl olacağı daha önce de  belirttiğim gibi valiliklerimizin başkanlığındaki il hıfzıssıhha kurullarımız  tarafından belirlenecektir. Hedefimiz mümkün olan en kısa sürede ülkemizin  tamamında Kontrollü Normalleşme sürecini tamamlamaktır." 
 
 
 
DÜŞÜK RİSKLİ İLLER (MAVİ)
 
 
ORTA RİSKLİ İLLER (SARI)
 
 
YÜKSEK RİSKLİ İLLER (TURUNCU)
 
 
ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER (KIRMIZI)
 
 

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