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20 yaş altı seyahat edebilecek mi, ne zaman sokağa çıkacaklar? Sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor...
Sokağa çıkma yasağı bugün saat kaçta başlayacak sorusu milyonlarca vatandaş tarafından merak ediliyor. 65 yaş üstü ve 20 yaş altının ne zaman sokağa çıkıp çıkmayacağı ve ne zaman seyahat edebileceği araştırılan başka bir konu. İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni Kovid-19 tedbirleri uygulanması için valiliklere genelge gönderdi. Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne alınan karara göre, hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri akşam 20:00 ile sabah 10:00 arasında olacak. 65 yaş ve üzeri kişiler gün içerisinde 10.00-13.00 saatlerinde sokağa çıkabilecekler. 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması ise farklı saatlerde gerçekleşecek. İşte sokağa çıkma yasağı hakkında tüm bilinmeyenler...
İçişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni Kovid-19 tedbirleri uygulanması için valiliklere genelge gönderdi. Vatandaşlar ise yasakla ilgili kafalarını karıştıran soruların cevabını internetten aramaya başladı. İşte sokağa çıkma yasağı ile ilgili en çok sorulan sorular ve cevapları...