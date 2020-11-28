20 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilir? 20 yaş altı sokağa çıkma saati

İçişleri Bakanlığı'nın yeni kornavirüs tedbirleri konulu genelgesine göre 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Geçtiğimiz hafta başlayan 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı devam ediyor. 20 yaş altı için günün belli saatlerinden dışarı çıkma izni veriliyor. Peki, 20 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilir? 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri!

Son haftalarda görülen koronavirüs vakaları ile salgının yayılımındaki artış nedeniyle yeni koronavirüs tedbirleri uygulamaya kondu. İçişleri Bakanlığı'nın yeni tedbirler ile ilgili genelgesinde özellikle 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı belirtildi. Günün belirli saatlerinde 20 yaş altı için dışarı çıkma izni veriliyor. Hafta sonunda da '20 yaş altı ne zaman dışarı çıkacak?' sorusu araştırılıyor. Peki, 20 yaş altı ne zaman sokağa çıkabilir? 20 yaş altı sokağa çıkma izni saatleri!

20 YAŞ ALTI NE ZAMAN SOKAĞA ÇIKABİLİR?

20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) gün içerisinde 13:00 ile 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecekler.

Bu saatler dışında 20 yaş altına sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor.

20 YAŞ ALTI GENÇLER VELİLERİYLE SEYAHAT EDEBİLECEK

20 yaş altı genç ve çocuklar şehir içi veya şehirlerarası yolculuğu, yanlarında veli/vasisinin bulunması şartı ile herhangi bir belge aranmaksızın şehir içi ve şehirlerarası yolculuk yapabilecek.

20 YAŞ ALTI SİGORTALI ÇALIŞANLAR NE OLACAK?

İçişleri Bakanlığı'nın Genelgesi'ne göre, 20 yaş altı için getirilen kısıtlamalar işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma veya SGK kaydı gibi belgeyi ibraz eden 20 yaş altı çalışanlar için geçerli olmayacak. İçişler Bakanlığı'nın genelgesinde 20 yaş altı için alınan kararlar şu şekilde belirtildi:

"Tüm illerimizde 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır."

KARARA UYMAYANLARA CEZA!

Kararlara uymayanlara, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecek ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacak.

DENETİMLER YOĞUNLAŞTIRILDI!

İçişleri Bakanlığı 81 il valiliğine Covid-19 Denetimleri konulu genelge gönderdi. Genelgede koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında içerisinde bulunulan kontrollü sosyal hayat döneminde temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra tüm iş kolları ve yaşam alanları için belirlenen tedbirlere uyulmasının salgınla mücadelede, başarı açısından büyük önem taşıdığı belirtildi.

Bugüne kadar vali/kaymakamların koordinasyonunda kamuoyunda görünürlüğü yüksek denetimlerim salgınla mücadeleye önemli katkıları olduğu ifade edilen genelgede 4 gün boyunca yoğun denetimler yapılacağına dikkat çekildi.

26­27-28-29 Kasım 2020 tarihlerinde tüm il ve ilçelerde, vali ve kaymakamların koordinasyonunda; başta pazar yerleri, toplu ulaşım araçları ve alışveriş merkezleri olmak üzere vatandaşların kalabalık şekilde bulunabildiği yerlere yönelik yoğunlaştırılmış denetimler yapılacak.