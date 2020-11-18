Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni koronavirüs tedbirlerini açıkladı. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı, okullarda eğitim ve 20 yaş için alınan koronavirüs kararlarının detayları İçişleri Bakanlığı Genelgesi'nde yayınlandı. Özellikle de 20 yaş altı için kısıtlamalar geldi. Peki, 20 yaş altı hangi gün sokağa çıkacak? 20 yaş altı sigortalı çalışanlar ne olacak? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı çalışanlar için geçerli mi? İşte 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri!

Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Son günlerde koronavirüs vakaları ile salgının yayılımında görülen artışın değerlendirildiği kritik toplantıdan, yeni koronavirüs tedbirleri çıktı. Buna göre, 20 yaş altı sokağa çıkma kısıtlaması, hafta sonu yasakları, okullarda eğitim in online olarak yürütülmesi kararları alındı. Alşınan kararlar, İçişleri Bakanlığı Genelgesi'nde detaylı olarak yayınlandı. Peki, 20 yaş altı hangi gün sokağa çıkacak? 20 yaş altı sigortalı çalışanlar ne olacak? 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ne zaman başlıyor? İşte 20 yaş altı sokağa çıkma saatleri...

20 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA SAATLERİ BELİRLENDİ!

Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı "Koronavirüs Salgını Yeni Tedbirler" konulu genelge yayımladı. Yayınlanan genelgeye göre, 20 yaş ve altı saat 13.00 - 16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

20 YAŞ ALTI SİGORTALI ÇALIŞANLAR NE OLACAK?

İçişleri Bakanlığı'nın Genelgesi'ne göre, 20 yaş altı için getirilen kısıtlamalar işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma veya SGK kaydı gibi belgeyi ibraz eden 20 yaş altı çalışanlar için geçerli olmayacak. İçişler Bakanlığı'nın genelgesinde 20 yaş altı için alınan kararlar şu şekilde belirtildi:

"Tüm illerimizde? 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız gün içerisinde 10:00 ila 13:00 saatleri, 20 yaş altı vatandaşlarımız (01.01.2001 tarihi ve sonrasında doğanlar) ise gün içerisinde 13:00 ila 16:00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek olup (işyerleri ile illiyetlerini gösteren çalışma/SGK kaydı vb. belgeyi ibraz eden çalışanlar hariç), bu saatler dışında ise belirtilen yaş gruplarındaki vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır."

KARARA UYMAYANLARA CEZA!

Kararlara uymayanlara, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilecek ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılacak.