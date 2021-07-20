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20 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı

20 Temmuz 2021 Salı - 22:45 | Son Güncelleme : 20 07 2021 - 22:47

Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen Süper Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. İşte 20 Temmuz Süper Loto çekiliş sonuçları...


Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Süper Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı.
 
www.millipiyangoonline.com adresinden canlı olarak yayınlanan Süper Loto çekilişi saat 21.30'da gerçekleşti. 
 
20 Temmuz 2021 Süper Loto çekilişi sonucunda kazandıran şanslı numaralar 11-20-30-40-44-52 oldu.
 
 

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