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20 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan uyarı geldi: Bir an evvel...

AA |  20 Temmuz 2021 Salı - 19:52 | Son Güncelleme : 20 07 2021 - 21:58

Türkiye'de son 24 saatte 198 bin 537 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 780 kişinin testi pozitif çıktı, 46 kişi hayatını kaybetti.


Türkiye'de son 24 saatte 198 bin 537 Kovid-19 testi  yapıldı, 8 bin 780 kişinin testi pozitif çıktı, 46 kişi hayatını kaybetti. 
 
Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu,  "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.
 
Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 198 bin 537 Kovid-19 testi  yapıldı, 8 bin 780 kişinin testi pozitif çıktı, 46 kişi hayatını kaybetti,  iyileşenlerin sayısı ise 4 bin 561 oldu.
 
18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 62,89,  ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 34,06 olarak gerçekleşti.
 
Kovid-19'la mücadele kapsamında, son 24 saatte birinci, ikinci ve  üçüncü doz 150 bin 917 aşı uygulandı.
 
Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 39 milyon 33 bin 632'si  birinci doz, 21 milyon 139 bin 283'ü ikinci doz, 3 milyon 658 bin 208'i üçüncü  doz olmak üzere 63 milyon 831 bin 123'e yükseldi.
 
En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il  sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir Aydın, İzmir ve Tekirdağ oldu.
 
En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Iğdır ve Gümüşhane  olarak sıralandı.
 
 
"Bayram salgın hastalık için fırsata dönüşmemeli"
Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı  Fahrettin Koca, "Vaka sayılarındaki artışı engelleyecek olan bir an evvel iki doz  aşı olarak bağışıklık elde etmektir. Bayram salgın hastalık için fırsata  dönüşmemeli. Sevinç ve teyakkuz bir arada olabilir. " ifadelerini kullandı.
 
 
 

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