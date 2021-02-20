20 Şubat Sayısal Loto sonuçları belli oldu
20 Şubat 2021 Cumartesi - 21:47 | Son Güncelleme : 20 02 2021 - 21:47
Çılgın Sayısal Loto çekilişi canlı yayında yapıldı. 110 milyon TL'yi aşan rekor ikramiyesi ile Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam gerçekleşti. Alp Kırşan'ın sunumu ile yapılan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarında hangi numaralar kazandırdı? İşte 20 Şubat 2021 Cumartesi gününe ait Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...
20 Şubat 2021 Cumartesi gününe ait Çılgın Sayısal Loto
çekilişi tamamlandı. Kazandıran numaralar belli oldu ve duyuruldu. Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto'da şanslı numaralar hangileri oldu? Bugün devreden ikramiye 114 Milyon 337 Bin 824 TL oldu. İşte 20 Şubat 2021 Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları...
ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI (20 ŞUBAT 2021)