20 Şubat 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.560 0.90 EURO 8,4680 0.41
USD 6,9810 0.24 ALTIN 399,820 0.50
CANLI BORSA
TÜMÜ

20 Şubat koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

20 Şubat 2021 Cumartesi - 19:03 | Son Güncelleme : 20 02 2021 - 19:23

Sağlık Bakanlığı tarafından 20 Şubat koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 118 bin 911 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 857 kişinin testi pozitif çıktı, 80 kişi hayatını kaybetti.


Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden  paylaşıldı.
 
Buna göre, son 24 saatte 118 bin 911 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 857  kişinin testi pozitif çıktı, 80 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 635 oldu.
 
Son 24 saatte 7 bin 210 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının  sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 518 bin 758'e yükseldi.
 
Test sayısı 32 milyon 217 bin 77'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 631  bin 876, vefat sayısı 27 bin 983, ağır hasta sayısı 1180 oldu.
 
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,6,  yatak doluluk oranı yüzde 47,9, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,6,  ventilatör doluluk oranı yüzde 30,1, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat,  filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
 
 

ETİKETLER

Sağlık Bakanlığı koronavirüs 20 Şubat
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.