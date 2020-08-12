Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği ile Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve emniyeti için çalışmaya devam ediyoruz. Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 20 PKK/YPG’li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı." ifadeleri kullanıldı.
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- 20 PKK/YPG’li terörist gözaltına alındı
20 PKK/YPG’li terörist gözaltına alındı
12 Ağustos 2020 Çarşamba - 17:50 | Son Güncelleme : 12 08 2020 - 17:50