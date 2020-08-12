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20 PKK/YPG’li terörist gözaltına alındı

12 Ağustos 2020 Çarşamba - 17:50 | Son Güncelleme : 12 08 2020 - 17:50

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 20 PKK/YPG’li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı." ifadeleri kullanıldı.


Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği ile Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve emniyeti için çalışmaya devam ediyoruz. Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 20 PKK/YPG’li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı." ifadeleri kullanıldı.

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PKK/YPG terörist Milli Savunma Bakanlığı
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