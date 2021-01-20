20 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı

Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto'da ikramiye rekora koşuyor. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 100 milyon 195 bin 412 TL. 20 Ocak 2021 Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -19-24-39-61-63-73 ve joker:6 oldu.
20 OCAK ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da ikramiye rekora koşuyor. Bu akşam gerçekleşecek olan çekiliş saat 21.30'da canlı yayınlanacak. Çılgın Sayısal Loto çekişini www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla takip edebilirsiniz. Çekilişin ardından 6 ve 5+1 bilen çıkmadı ve ikramiye yeniden devretti.