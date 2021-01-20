20 Ocak 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.569 0.28 EURO 8,9890 -0.76
USD 7,4220 -0.57 ALTIN 445,300 0.82
CANLI BORSA
TÜMÜ

20 Ocak Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı

20 Ocak 2021 Çarşamba - 22:29 | Son Güncelleme : 20 01 2021 - 22:47

Çılgın Sayısal Loto'da çekiliş heyecanı yaşandı. Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi olmak üzere haftanın üç günü düzenlenen Çılgın Sayısal Loto'da bu akşamki çekiliş saat 21.30'da gerçekleştirildi. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 100 milyon 195 bin 412 TL. Sayısal Loto sonuçları haberimizde.


Sisal Şans ile kazandırmaya devam eden Çılgın Sayısal Loto'da ikramiye rekora koşuyor. Çılgın Sayısal Loto'da rekora koşan büyük ikramiye 100 milyon 195 bin 412 TL. 20 Ocak 2021 Çılgın Sayısal Loto çekilişi sonucu kazandıran şanslı numaralar -19-24-39-61-63-73 ve joker:6 oldu.
 
20 OCAK ÇILGIN SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI
 
Haftanın üç günü; Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi akşamları çekilişi gerçekleşen Çılgın Sayısal Loto'da ikramiye rekora koşuyor. Bu akşam gerçekleşecek olan çekiliş saat 21.30'da canlı yayınlanacak. Çılgın Sayısal Loto çekişini www.millipiyangoonline.com MP TV aracılığıyla takip edebilirsiniz. Çekilişin ardından 6 ve 5+1 bilen çıkmadı ve ikramiye yeniden devretti.
 

ETİKETLER

Çılgın Sayısal Loto çekiliş 20 Ocak Çılgın Sayısal
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.