20 Mart 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.529 -1.41 EURO 8,6000 -1.58
USD 7,2160 -1.46 ALTIN 404,430 -1.06
CANLI BORSA
TÜMÜ

20 Mart koronavirüs tablosu! İşte yeni vaka ve vefat sayısı...

20 Mart 2021 Cumartesi - 20:16 | Son Güncelleme : 20 03 2021 - 20:33

Sağlık Bakanlığı tarafından 20 Mart koronavirüs tablosu, vaka, hasta, test, vefat sayısı ve son durum açıklandı. Türkiye'de son 24 saatte 190 bin 129 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 61 kişinin testi pozitif çıktı, 95 kişi hayatını kaybetti.


Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden  paylaşıldı.
 
Buna göre, son 24 saatte 190 bin 129 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 61  kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 95 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 958  oldu.
 
Son 24 saatte 18 bin 815 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da  karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 807 bin 572'ye yükseldi.
 
Test sayısı 36 milyon 165 bin 468'e ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 992  bin 694, vefat sayısı 29 bin 959, ağır hasta sayısı 1538 oldu.
 
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,2,  yatak doluluk oranı yüzde 51,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,2,  ventilatör doluluk oranı yüzde 29,8, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat,  filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.
 

ETİKETLER

Sağlık Bakanlığı koronavirüs vefat sayısı
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.