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20 liradan satışa çıktı! Talebe göre...

Okan ÇALIŞKAN (DHA) |  04 Nisan 2021 Pazar - 11:42 | Son Güncelleme : 04 04 2021 - 11:42

Mersin'in Tarsus ilçesinde, Çukurova Bölgesi'nin ilk kavun hasadı yapıldı. Kilosu 15- 20 TL'den alıcı bulan meyve, talebe göre Türkiye'nin çeşitli illerine gönderilirken, ilk ihracat Rusya’ya yapılacak.


Çukurova Bölgesi'nin ilk kavun hasadı, ilçeye bağlı Baharlı Mahallesi'nde çiftçi Ahmet Avşar'a ait serada yapıldı. 10 Aralık'ta ektikleri kavunu hasat ettiklerini belirten Avşar, tarlasında 30 ton rekolte beklediğini söyledi. Avşar, "Tarlamız deniz seviyesi ile hemen hemen aynı seviyede. Sıcak iklim ve güneş ürünlerimiz lezzet katıyor. Kavunlar bu yıl kilosu 15-20 TL arasında alıcı buldu. İç pazarda çeşitli kentlere göndermeye başladık. Dış pazarda ise en çok tercih Rusya'dan. İlk ihracatı Rusya'ya yapacağız" dedi.
 
Tarlada amcası Ahmet'e yardım eden Hasan Avşar ise ürünlerinin tamamen doğal ortam yetiştiğini söyledi.
 
 
 

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