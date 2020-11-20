20 Kasım On Numara sonuçları belli oldu!
20 Kasım 2020 Cuma - 21:04 | Son Güncelleme : 20 11 2020 - 21:04
On Numara'da çekiliş heyecanı yaşandı. Pazartesi ve Cuma günü olmak üzere haftanın iki günü düzenlenen On Numara'da bu akşamki çekiliş saat 20.00'de gerçekleştirildi. 20 Kasım On Numara çekilişinde büyük ikramiye 203 bin 110 TL. İşte 20 Kasım On Numara sonuçları sorgulama ekranı...
Sisal Şans ile yeni dönemde kazandırmaya devam eden On Numara'da çekiliş heyecanı yaşandı. 20 Kasım On Numara çekilişinde büyük ikramiye 203 bin 110 TL. 20 Kasım On Numara çekilişinde kazanan numaralar belli oldu.
20 KASIM ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI
Pazartesi ve Cuma akşamları çekilişi gerçekleşen On Numara'nın bu akşamki çekilişi saat 20.00'de gerçekleştirildi.